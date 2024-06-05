Суд назначил пять с половиной лет колонии стримерше Анне Бажутовой, которая зачитывала истории жителей Бучи

Останкинский районный суд Москвы приговорил к 5,5 годам колонии стримершу Анну Бажутову, известную на платформе Twitch под ником YokoBovich. Ее признали виновной в распространении «фейков» про армию РФ (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК), пишет «Медиазона».

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Поводом для возбуждения уголовного дела стал стрим Бажутовой в июне 2023 года, в ходе которого она читала истории жителей Бучи, находившихся в городе во время российской оккупации. Зачитывая истории, она сказала, что русских «надо всех нахуй поубивать за такую хуйню», и произнесла фразы «смерть русским оккупантам» и «слава Украине».

Запись этого стрима, как писала «Медиазона», позже появилась в телеграм-канале «Мужской легион». К этим постам, как утверждает защита, Бажутова отношения не имеет. С самой платформы стримерша трансляцию удалила.

На заседании 22 мая Бажутова рассказывала, что вела стрим, находясь в тяжелом эмоциональном состоянии и под действием новых лекарств. По ее словам, у нее было тяжелое психическое заболевание, из-за которого не могла перемещаться по улице без панических атак.

Обвинение просило для Бажутовой шесть лет лишения свободы. Максимальное наказание по той части статьи, которую вменили стримерше (по мотиву политической ненависти и вражды), составляет 10 лет лишения свободы.

Вину Бажутова не признала. «Я считаю, что война и смерти — это в принципе плохо. Я за то, чтобы все было хорошо и никто никого не убивал», — цитирует ее слова на заседании суда «Медиазона».

Анна Бажутова начала вести стримы на платформе Twitch в 2019 году. Ее задержали 16 августа 2023 года, а спустя два дня арестовали по статье о «фейках» про армию. В начале рассмотрения дела она просила перевести ее из СИЗО под домашний арест, чтобы проводить время с семьей, потому что ее мать больна онкологическим заболеванием, однако суд ей в этом отказал. Правозащитный центр «Мемориал» признал Бажутову политзаключенной.

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