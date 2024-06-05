Мобилизованного из Свердловской области посадили на 23 года. Он взорвал гранату в казарме, где спали его сослуживцы

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 23 годам колонии строгого режима мобилизованного из Свердловской области Дмитрия Лобовикова, бросившего гранату в спящих сослуживцев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Приговор был вынесен на основании вердикта присяжных, которые признали военного виновным по о покушении на убийство и убийстве двух и более лиц, причинении легкого и средней тяжести вреда здоровью, незаконном хранении взрывчатки и умышленном уничтожении имущества.

Суд также оштрафовал Лобовикова на 70 тысяч рублей и лишил звания младшего сержанта. Первые пять лет срока он проведет в тюрьме.

Как писал «Коммерсант», мобилизованный был командиром взвода в одной из воинских частей в Белгородской области. По версии следствия, в ночь на 14 января 2023 года Лобовиков после распития алкоголя решил проверить караулы. Оставшись недовольным увиденным, он пришел в казарму, разбудил солдат и начал «высказывать им претензии».

Затем военный достал гранату РГД-5, выдернул из нее кольцо и предложил одному из новобранцев поставить его на место. Тот ответил, что не знает, как это сделать. После этого Лобовиков вышел в коридор и бросил гранату в приоткрытую дверь соседней комнаты, где спали солдаты из другого взвода. В помещении находились газовые баллоны, которые взорвались вслед за боеприпасом. Погибли семь военнослужащих, еще 16 получили ранения разной степени тяжести.

Адвокат военного Леонард Султангареев настаивал, что произошедшее было несчастным случаем. По версии защиты, Лобовиков нашел гранату в коридоре, где перед этим якобы произошла стычка между военнослужащими. Заметив, что кольцо в гранате едва держалось, он попросил одного из подчиненных закрепить его. Получив отказ, военный решил вынести гранату на улицу, но потерял сознание в коридоре из-за действия алкоголя в сочетании с седативными препаратами, которые он принимал из-за перенесенной контузии. В итоге граната выпала из руки военного и закатилась в соседнее помещение, где и взорвалась, утверждал Султангареев.

Адвокат также просил проявить к Лобовикову снисхождение. По его словам, на войне мобилизованный служил в составе штурмового отряда и был одним из опытнейших бойцов. «Благодаря своим заслугам даже стал командиром взвода, заняв офицерскую должность», — отмечал защитник. Сам военный также просил о снисхождении.

Хроника войны

Война Восемьсот тридцать третий день. Онлайн «Медузы»

Хроника войны

Война Восемьсот тридцать третий день. Онлайн «Медузы»