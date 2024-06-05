Война Восемьсот тридцать третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 4 июня читайте здесь.
Главные новости:
- Financial Times: США готовы предоставить Украине кредит за счет прибыли от российских активов, если ЕС продлит санкции против РФ на неопределенный срок.
- ВСУ заявили, что за ночь сбили 22 российских дрона-камикадзе. В Полтавской области беспилотник попал в промышленный объект.
- Из Украины перестали выпускать военнообязанных украинцев с ВНЖ в других странах и двойным гражданством.
- В Москве туриста из Ирана оштрафовали по протоколу о «дискредитации» армии из-за свитшота с флагом Украины.
«Газпрому» вряд ли удастся к 2035 году восстановить объемы продаж газа, потерянные в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину и санкций
Об этом, пишет Financial Times, говорится в отчете, который в конце 2023 года подготовили по заказу руководства компании.
«Основными последствиями санкций для „Газпрома“ и энергетической отрасли стало сокращение объемов экспорта, которые будут восстановлены до уровня 2020 года не ранее 2035 года», — говорится в отчете, оказавшемся в распоряжении журналистов.
Российский суд вынес приговор по первому делу о диверсионном сообществе. Двум фигурантам дали от 17 до 22 лет колонии по обвинению в вербовке подростков для поджогов на железной дороге
Второй Западный окружной военный суд приговорил Кирилла Горькова к 22 годам и трем месяцам лишения свободы, а Евгения Заичкина — к 17 годам лишения свободы, сообщает ТАСС.
Согласно решению суда, первые пять лет Горьков должен отбыть в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Заичкин первые три года должен провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.
По версии следствия, фигуранты дела путем шантажа использовали несовершеннолетних для поджогов релейных шкафов на киевском направлении Московской железной дороги.
Оба фигуранта — жители поселка Селятино Нарофоминского городского округа Московской области. «Коммерсант» сообщал, что Горьков и Заичкин двоюродные братья, оба ранее судимы: Заичкин за покупку наркотиков, Горьков за угон машины, незаконное пересечение границы и мошенничество.
В апреле 2023 года полицейские задержали нескольких подростков, поджигавших релейные шкафы на железной дороге. Они рассказали, что делали это по просьбе Горькова, обещавшего им по несколько тысяч рублей.
Сам Горьков в ходе следствия сообщил, что переписывался в телеграме с жителем Воронежа, который предложил устраивать поджоги на железной дороге и пообещал до 100 тысяч рублей за каждый сожженный релейный шкаф. Этой идеей Горьков поделился с Заичкиным. В материалах дела говорится, что Горьков должен был снимать поджоги шкафов на видео, чтобы потом отправить их заказчику (кто это — не уточняется). Получить вознаграждение Горьков и Заичикин не успели — их задержали и отправили в СИЗО.
На допросах Заичкин признал вину в поджоге одного релейного шкафа, Горьков — в поджоге трех и в привлечении подростков.
Сводка Генштаба ВСУ на 10:30 утра 5 июня. Главное
- За прошедшие сутки, 4 июня, произошло 110 боевых столкновений. Вооруженные силы РФ нанесли по позициям украинских войск и населенным пунктам три ракетных и 61 авиационный удар, совершили более четырех тысяч обстрелов, в том числе 120 из реактивных систем залпового огня.
- Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия Украины 4 июня поразили 15 районов сосредоточения личного состава, пункт управления, базу горюче-смазочных материалов, три средства ПВО и два других важных объекта ВС РФ.
- С начала 5 июня произошло 38 боевых столкновений. Российские войска совершили два авиаудара, 550 обстрелов, а также задействовали для ударов 19 дронов-камикадзе.
- На харьковском направлении с начала дня продолжается бой в районе Волчанска.
- На лиманском направлении, в Серебрянском лесу, отбита одна атака ВС РФ. В то же время, продолжаются боевые действия в районах Невского и Серебрянского лесничества.
- На северском направлении за сегодня произошло три боевых столкновения: две атаки отбиты в районе Верхнекаменского, продолжается бой возле села Выемка.
- На краматорском направлении ситуация напряженная — с начала суток продолжаются пять боевых столкновений в районах Андреевки и Клещеевки. ВС РФ успеха не имели.
- На торецком направлении российские войска безуспешно пытаются приблизиться к позициям ВСУ в районе Белой Горы. Продолжается бой.
- На покровском направлении российская армия осуществляет попытки продвинуться в районах Новоалександровки, Новоселовки Первой и Сокола. Одна атака отбита, еще пять — продолжаются. Ситуация контролируемая.
- На кураховском направлении украинские военные отражают штурм в районе Георгиевки.
- С начала суток на времовском направлении продолжаются два боестолкновения возле Урожайного.
- Также неудачной была попытка ВС РФ продвинуться на ореховском направлении, в районе Малой Токмачки.
- На приднепровском направлении ВС РФ не оставляет попыток вытеснить украинские подразделения с плацдарма в районе Крынок. Атака российских войск потерпела неудачу. Потерь позиций не допущено.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Британская газета The Times выпустила большой материал о «потемкинской армии Киева» — о фальшивых артиллерийских установках, которые Украина использует в войне с Россией.
Героем публикации стал 37-летний Михаил Роман, он возглавляет группу волонтеров, которая выпускает фальшивые орудия в Виноградове в Закарпатской области.
Михаил Роман утверждает, что российские войска в течение месяца пытались уничтожить манекен гаубицы Д-20, сделанный из дренажных труб, грузовых шин и пустых газовых канистр (подтверждения этому нет). Собеседник The Times заявил, что российская армия впустую потратила боеприпасы на десятки тысяч долларов, чтобы уничтожить установку. По его словам, чтобы обмануть тепловизионные камеры российских войск, рядом с фальшивой гаубицей поставили медленно горящие свечи.
«Это был триумф, — говорит Михаил Роман. — Каждый раз, когда уничтожается одна из наших ложных целей, я радуюсь, потому что это означает спасенную жизнь».
Ранее уже сообщалось о том, что украинские силы используют манекены реактивных систем залпового огня HIMARS, чтобы вынудить российские войска тратить боеприпасы. В ближайшие недели, как пишет The Times, украинские войска получат сотни ложных антенн Starlink, сделанных из папье-маше. Кроме того, Михаил Роман и его команда планируют построить деревянную батарею ПВО Patriot.
Российская армия атаковала село Ингулец в Херсонской области, сообщил глава региональной администрации Александр Прокудин.
По его словам, российские войска нанесли удар, когда местные жители получали гуманитарную помощь.
Пострадали двое мужчин, 58 и 47 лет. Раненых госпитализировали.
В Москве туриста из Ирана оштрафовали по протоколу о «дискредитации» армии из-за свитшота Balenciaga с флагом Украины
Тверской районный суд Москвы оштрафовал гражданина Ирана Хоссии Хидари на 50 тысяч рублей по административному протоколу о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), сообщает пресс-служба московских судов.
Поводом для составления протокола стало то, что Хидари появился в общественном месте в футболке с изображением герба и флага Украины, рассказали РИА Новости в суде.
По данным телеграм-канала Astra, 30-летнего туриста из Ирана задержали днем 4 июня и доставили в отдел полиции «Китай-город» из-за свитшота Balenciaga с флагом Украины, трезубцами на рукавах и призывом помогать украинским беженцам.
Согласно карточке дела, которую обнаружила «Медиазона», штраф иранцу назначили вскоре после задержания.
Верховный суд РФ оставил в силе приговор социологу Борису Кагарлицкому, которого отправили в колонию на пять лет по делу об оправдании терроризма, сообщает ТАСС.
Кагарлицкий — социолог, публицист, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка), политик левых взглядов и главный редактор журнала «Рабкор». В конце июля 2023 года его задержали в Москве и обвинили в оправдании терроризма, с тех пор он находился в СИЗО. Поводом к уголовному преследованию, по данным адвоката Кагарлицкого Сергея Ерохина, стал ролик на ютьюб-канале «Рабкора» о взрыве на Крымском мосту летом 2022 года. Позднее ролик удалили.
В декабре 2023 года Второй Западный окружной военный суд приговорил Кагарлицкого к штрафу в 600 тысяч рублей, а также на два года запретил ему администрировать сайты по делу. Прокуратура обжаловала приговор, после чего наказание Кагарлицкому ужесточили — до пяти лет лишения свободы.
Послушайте выпуск подкаста «Что случилось» о преследовании Кагарлицкого
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил в интервью ТАСС, что Россия открыта к переговорам по Украине, но с учетом «современных территориальных реалий».
«Россия открыта к диалогу по Украине, основанному на учете наших интересов. Неизменной остается наша позиция по достижению всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования кризиса. Для этого, прежде всего, должны быть устранены его первопричины и признаны современные геополитические и территориальные реалии. Запад должен перестать накачивать ВСУ вооружениями, а Киев — прекратить боевые действия», — заявил замминистра.
В вопросе переговоров Михаил Галузин повторил позицию президента РФ Владимира Путина, который говорил в мае, что Россия не отказывается от переговоров, но «будет исходить из реалий на земле».
США готовы предоставить Украине кредит на сумму 50 миллиардов долларов, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных российских активов, если Евросоюз продлит санкции против России на неопределенный срок.
Такое предложение содержится в документе, подготовленном для обсуждения на онлайн-встрече министров финансов стран ЕС 5 июня, пишет Financial Times. Точные детали кредита, в том числе срок его погашения, процентную ставку и будет ли он предоставлен напрямую или через посредника, еще предстоит определить.
По данным издания, США рассматривают возможность выдать подобный кредит, только если Евросоюз выделит на его погашение прибыль от российских активов, хранящихся в странах ЕС, а сами эти активы останутся замороженными, «пока Россия не согласится заплатить за ущерб, нанесенный Украине».
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Следственный комитет РФ обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте журналиста, бывшего главного редактора Republic Дмитрия Колезева по обвинению в распространении недостоверной информации о российской армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
В ноябре 2022 года стало известно, что Дмитрий Колезев, живущий за пределами России, объявлен в розыск. По словам источника «Коммерсанта», дело возбудили в апреле 2022-го из-за поста журналиста в инстаграме об убийстве мирных жителей в Буче.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что следователи расследуют факты казни 61 украинского военного, о подозрениях сообщено четырем россиянам, вынесен один приговор. Об этом Костин сказал в эфире украинского телемарафона вечером 4 июня, пишет «Лига.нет».
Он заявил, что россияне пытают украинских военных в плену, их содержат в бесчеловечных условиях, морят голодом, отказывают в медицинской помощи, бьют.
По словам Костина, потерпевшими признаны 2200 украинских военных, которые находились в российском плену. Более 500 военных свидетельствовали о применении против них физического насилия во время допросов — в частности, о пытках током.
Генпрокурор добавил, что установлено по меньшей мере 25 объектов в 15 регионах РФ, где «системно издеваются над украинскими военными».
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в ближайшие недели власти США объявят о поставке дополнительных «существенных возможностей в Украину», пишет CNN.
Салливан подчеркнул, что США не собираются направлять в Украину военных, даже в качестве инструкторов.
«Я отмечу, что Соединенные Штаты создали значительную инфраструктуру подготовки в Германии. Они обучили тысячи украинских солдат на технике западного производства. Мы готовы продолжить и, более того, расширить эту подготовку. Мы напрямую сообщили об этом украинцам», — сказал Салливан журналистам.
- В конце мая агентство Reuters сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Франция в ближайшее время может направить в Украину своих военных инструкторов для обучения украинских солдат. По словам источников, Франция надеется сформировать и возглавить коалицию стран, которые будут отправлять своих специалистов в Украину.
Донецкая область, 4 июня 2024 года
По меньшей мере 11 человек получили ранения, пятилетний ребенок погиб после артиллерийского обстрела ВСУ села Новозлатополь в Запорожской области, утверждает назначенный Россией глава аннексированного региона Евгений Балицкий.
По его словам, пострадавших госпитализировали. Раненый ребенок умер в реанимации.
В чем цель череды арестов и отставок в Минобороны РФ. Анализ Carnegie Politika
От кадровой зачистки в российском министерстве обороны пострадали сразу несколько групп высокопоставленных военных. Первыми под удар попали люди из окружения Сергея Шойгу, ответственные за извлечение коррупционной ренты из государственных расходов на оборонные нужды. Следом своих постов лишились несколько генералов, не оправдавших надежд Кремля. Однако примечателен и арест генерала Ивана Попова, который в армейской среде, напротив, имеет высокий авторитет, но оказался слишком резок в своем конфликте с руководством Минобороны. Так или иначе, в совокупности все эти кадровые перетряски в ведомстве, ответственном за российскую агрессию в Украине, призваны повысить эффективность военной машины накануне нового масштабного наступления, отмечает в статье для проекта Carnegie Politika политолог, приглашенный исследователь Европейского совета по международным делам (ECFR) Михаил Комин. С разрешения Carnegie Politika «Медуза» публикует этот материал полностью.
Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 5 июня российские силы ПВО уничтожили и перехватили пять украинских беспилотников над территорией России.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено два БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Воронежской области», — сообщили в министерстве.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что один беспилотник обнаружили и уничтожили на подлете к Воронежу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.
Главы других атакованных регионов не комментировали последствия атаки на земле.
Последствия атаки российских дронов по Украине
Полтавская область: На территории региона есть попадание в промышленный объект. Пострадал один человек, он отказался от госпитализации.
Николаевская область: В регионе силы и средства противовоздушной обороны уничтожили шесть БПЛА. В результате падения обломков сбитого дрона на территории дачного кооператива Бугской общины полностью разрушен один частный дом, повреждены около 10 частных домов и два легковых автомобиля. Пострадавших нет.
Днепропетровская область: Силы ПВО уничтожили в регионе четыре беспилотника: два в Криворожском районе, по одному — в районе Днепра и в Никопольском районе. При атаке по Никополю, в том числе с применением артиллерии, поврежден инфраструктурный объект, пять частных домов, три хозяйственные постройки, линия электропередачи.
Херсонская область: в регионе сбили четыре беспилотника. Есть ли какие-то последствия у этой атаки, неизвестно.
Российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками в ночь на 5 июня, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
По его словам, российские войска применили 27 ударных БПЛА «Шахед-131/136», запустив дроны из Курской области и Крыма.
«К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины», — рассказал Олещук.
В результате противовоздушного боя, утверждает командующий, украинские военные сбили 22 дрона в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях.
Из Украины перестали выпускать военнообязанных украинцев с ВНЖ в других странах и двойным гражданством
Государственная пограничная служба Украины перестала выпускать из страны украинцев с видом на жительство (ВНЖ) в других странах, сообщил 4 июня официальный представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.
«Ранее мы действительно выпускали с территории Украины лиц, которые имели ВНЖ за границами Украины. Сейчас эту категорию граждан мы теперь не пропускаем», — заявил Демченко в эфире телемарафона (цитата по «Страна.ua»).
Посольство США в Киеве в тот же день опубликовало на своем сайте сообщение для граждан США, которые также имеют украинское гражданство. По данным дипмиссии, власти Украины с 1 июня отменили разрешение выезжать за пределы страны людям с двойным гражданством, которые живут за границей.
В посольстве отметили, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, у которых есть гражданство Украины и США, включая тех, кто живет в Соединенных Штатах, больше не смогут покинуть Украину.
Посольство «настоятельно рекомендовало» американцам с украинским гражданством, входящим в эту категорию, не ездить в Украину. «Существует чрезвычайно высокий риск того, что вам не разрешат выехать из страны, даже при наличии американского паспорта», — добавили в дипмиссии.
- В середине апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. Документ вступил в силу 18 мая. Согласно закону, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны уточнить свои данные в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата), а также должны носить с собой военно-учетные документы и предъявлять их по требованию работников ТЦК или полиции. Закон усилил ответственность для уклонистов.
Здравствуйте. Сегодня 833-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.