Война Восемьсот тридцать третий день. Онлайн «Медузы»

Российский суд вынес приговор по первому делу о диверсионном сообществе. Двум фигурантам дали от 17 до 22 лет колонии по обвинению в вербовке подростков для поджогов на железной дороге

Второй Западный окружной военный суд приговорил Кирилла Горькова к 22 годам и трем месяцам лишения свободы, а Евгения Заичкина — к 17 годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

Согласно решению суда, первые пять лет Горьков должен отбыть в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Заичкин первые три года должен провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

По версии следствия, фигуранты дела путем шантажа использовали несовершеннолетних для поджогов релейных шкафов на киевском направлении Московской железной дороги.

Оба фигуранта — жители поселка Селятино Нарофоминского городского округа Московской области. «Коммерсант» сообщал, что Горьков и Заичкин двоюродные братья, оба ранее судимы: Заичкин за покупку наркотиков, Горьков за угон машины, незаконное пересечение границы и мошенничество.

В апреле 2023 года полицейские задержали нескольких подростков, поджигавших релейные шкафы на железной дороге. Они рассказали, что делали это по просьбе Горькова, обещавшего им по несколько тысяч рублей.

Сам Горьков в ходе следствия сообщил, что переписывался в телеграме с жителем Воронежа, который предложил устраивать поджоги на железной дороге и пообещал до 100 тысяч рублей за каждый сожженный релейный шкаф. Этой идеей Горьков поделился с Заичкиным. В материалах дела говорится, что Горьков должен был снимать поджоги шкафов на видео, чтобы потом отправить их заказчику (кто это — не уточняется). Получить вознаграждение Горьков и Заичикин не успели — их задержали и отправили в СИЗО.

На допросах Заичкин признал вину в поджоге одного релейного шкафа, Горьков — в поджоге трех и в привлечении подростков.