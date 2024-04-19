Спикера Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк сняли с должности. Журналисты жаловались, что она мешает им работать

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о проведении «ротационных мероприятий» и увольнении спикера Сил обороны Юга Натальи Гуменюк.

Кто займет пост спикера, пока не сообщается. В Генштабе заявили, что ищут замену Гуменюк. Центр стратегических коммуникаций Сил обороны юга, который она возглавляла, будет работать в штатном режиме, добавили военные.

За три дня до этого несколько украинских изданий обратились к главе Генштаба ВСУ Александру Сырскому и министру обороны Украины Рустему Умерову с просьбой отстранить Гуменюк от управления объединенным пресс-центром Оперативного командования «Юг». Журналисты пожаловались, что Гуменюк не дает изданиям возможности освещать работу украинских военных в Херсоне.

«Мы видим лица защитников Донбасса, Луганщины, Харьковщины, Запорожья, но не видим лиц защитников Херсонщины. На Херсонщине мы видим только госпожу Гуменюк», — говорилось в заявлении Украины.

Журналисты утверждали, что военным корреспондентам предлагали работать в «потемкинских окопах» в десятках километров от реальной линии фронта. Наиболее «вопиющим случаем» журналисты назвали запрет въезда в Херсонскую область в день подрыва Каховской ГЭС в июне 2023 года. По словам представителей медиадвижения, во время освещения этих событий мировые СМИ заполнились ссылками на российских «военкоров» в то время как с украинской стороны информация практически отсутствовала.

Кроме того, как пишут представители медиадвижения, добиться официального разрешения на въезд в Херсон было практически невозможно, а спасательным службам отказывали в праве взять журналистов на «ликвидацию последствий военных преступлений российских войск» в Бериславе.

В медиадвижении потребовали заменить Гуменюк «более компетентным лицом» и не допускать ее к любому управлению коммуникациями. Обращение подписали 160 журналистов и организаций.