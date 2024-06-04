Из Украины перестали выпускать военнообязанных украинцев с ВНЖ в других странах и двойным гражданством

Государственная пограничная служба Украины перестала выпускать из страны украинцев с видом на жительство (ВНЖ) в других странах, сообщил 4 июня официальный представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Ранее мы действительно выпускали с территории Украины лиц, которые имели ВНЖ за границами Украины. Сейчас эту категорию граждан мы теперь не пропускаем», — заявил Демченко в эфире телемарафона (цитата по «Страна.ua»).

Посольство США в Киеве в тот же день опубликовало на своем сайте сообщение для граждан США, которые также имеют украинское гражданство. По данным дипмиссии, власти Украины с 1 июня отменили разрешение выезжать за пределы страны людям с двойным гражданством, которые живут за границей.

В посольстве отметили, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, у которых есть гражданство Украины и США, включая тех, кто живет в Соединенных Штатах, больше не смогут покинуть Украину.

Посольство «настоятельно рекомендовало» американцам с украинским гражданством, входящим в эту категорию, не ездить в Украину. «Существует чрезвычайно высокий риск того, что вам не разрешат выехать из страны, даже при наличии американского паспорта», — добавили в дипмиссии.

В середине апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. Документ вступил в силу 18 мая. Согласно закону, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны уточнить свои данные в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата), а также должны носить с собой военно-учетные документы и предъявлять их по требованию работников ТЦК или полиции. Закон усилил ответственность для уклонистов.

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