Отчет: в ближайшие 10 лет «Газпрому» вряд ли удастся восстановить объемы продаж газа, потерянные из-за войны в Украине и санкций

«Газпрому» вряд ли удастся к 2035 году восстановить объемы продаж газа, потерянные в результате полномасштабного российского вторжения в Украину и последовавших за этим санкций. Об этом, пишет Financial Times, говорится в отчете, который в конце 2023 года подготовили по заказу руководства компании.

«Основными последствиями санкций для „Газпрома“ и энергетической отрасли стало сокращение объемов экспорта, которые будут восстановлены до уровня 2020 года не ранее 2035 года», — говорится в отчете, оказавшемся в распоряжении журналистов.

Согласно документу, экспорт газа в Европу к 2035 году будет составлять в среднем 50-75 миллиардов кубометров в год. Этот показатель едва достигает трети довоенного уровня продаж.

В «Газпроме» надеются, что новый трубопровод в Китай поможет восполнить потерянные объемы экспорта в Европу. Однако, отмечает Financial Times, его мощность составит всего 50 миллиардов кубометров в год, а цены на газ в Китае гораздо ниже европейских.

«Это очень мрачно. „Газпром„находится в тупике, и они это прекрасно понимают“, — охарактеризовала ситуацию в компании старший научный сотрудник вашингтонского Института мировой экономики Петерсона Элина Рыбакова, изучившая отчет.

В свою очередь аналитик Сергей Вакуленко заявил, что „Газпром“ регулярно заказывает подобные сторонние исследования, чтобы получить от Кремля преференции и дополнительное финансирование.

По итогам 2023 года компания „Газпром“ показал свой первый убыток почти за 25 лет. Согласно отчету компании, за год убыток составил 629 миллиардов рублей. При этом в 2022-м „Газпром“ отчитался о прибыли в 1,23 триллиона рублей.

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