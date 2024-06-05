Financial Times: США готовы предоставить Украине кредит за счет прибыли от российских активов, если ЕС продлит санкции против РФ на неопределенный срок

США готовы предоставить Украине кредит на сумму 50 миллиардов долларов, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных российских активов, если Евросоюз продлит санкции против России на неопределенный срок.

Такое предложение содержится в документе, подготовленном для обсуждения на онлайн-встрече министров финансов стран ЕС 5 июня, пишет Financial Times. Точные детали кредита, в том числе срок его погашения, процентную ставку и будет ли он предоставлен напрямую или через посредника, еще предстоит определить.

По данным издания, США рассматривают возможность выдать подобный кредит, только если Евросоюз выделит на его погашение прибыль от российских активов, хранящихся в странах ЕС, а сами эти активы останутся замороженными, «пока Россия не согласится заплатить за ущерб, нанесенный Украине».

Вашингтон добивается того, чтобы ЕС продлил санкции против России до конца войны, отмечает Financial Times. Если прибыль от замороженных активов не будет соответствовать требуемым выплатам или если ЕС не сможет договориться о продлении санкций, кредит США не будет оплачен.

Вашингтон, по данным издания, обсуждает и другие возможные варианты разделения этого риска с партнерами по (G7). Так, еще один рассматриваемый союзниками вариант предполагает, что ЕС вместе с другими странами G7 предоставит Украине двусторонние кредиты, обеспеченные прибылью от замороженных российских активов. Это потребует использования общего бюджета ЕС и согласования со всеми странами блока.

Вашингтон настаивает на том, чтобы заключить соглашение по тому или иному варианту перед саммитом, который пройдет 13-15 июня. Ожидается, что главной темой встречи станет финансовая поддержка Украины, в том числе за счет замороженных российских активов.

Сейчас Евросоюз продлевает санкции против России каждые полгода. Как отмечает Financial Times, согласование любого подобного решения требует одобрения всех 27 стран — участниц Евросоюза, в том числе таких противников предоставления помощи Украине, как Венгрия.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину на Западе были заморожены около 260 миллиардов евро активов Центробанка РФ. Большая часть средств хранится в Евросоюзе.

В мае Страны Евросоюза утвердили план по использованию доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины, а министры финансов стран «Большой семерки», как сообщали СМИ, согласовали основные принципы использования этих активов. Так, страны G7 договорились оставить их замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит ущерб, причиненный Украине.

Давление Вашингтона с целью использовать замороженные российские активы для наращивания помощи Украине, отмечает Financial Times, усилилось в последние месяцы на фоне приближения выборов президента США, которые пройдут в ноябре.

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