Газета The Washington Post рассказала, как Украина убедила США разрешить удары американским оружием по целям в России На переговоры повлияла ситуация под Харьковом

Запуск снаряда из реактивной системы залпового огня HIMARS по позициям войск России. Украина, 29 декабря 2023 года Serhii Mykhalchuk / Global Images Ukraine / Getty Images

Ситуация в Харьковской области, где российские войска ведут наступление, убедила власти США разрешить украинским военным наносить удары по целям на территории России американским оружием. Об этом говорится в статье The Washington Post, где описывается, как Украина на протяжении 17 дней убеждала Белый дом снять запрет.

Еще в марте чиновники заметили, что войска РФ накапливают силы на российско-украинской границей вблизи Харькова. В середине марта начались интенсивные удары по Харьковской области с использованием авиабомб и другие атаки, которые нанесли ущерб энергетической инфраструктуре региона и обесточили большую часть области.

Руководство Украины, говорится в статье, уже тогда было обеспокоено ситуацией, но осознавало чувствительность момента, поскольку тогда конгресс США все еще спорил по законопроекту о выделении Киеву военной помощи на 61 миллиард долларов. Поэтому тогда Киев решил не настаивать на отмене запрета использования американского оружия по целям на территории РФ, хотя чиновники США, утверждает The Washington Post, уже с тревогой наблюдали за ситуацией на фронте.

В частности, в марте в Киев приезжал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и призвал украинских чиновников готовить оборонительные позиции вдоль границы под Харьковом. Однако пока ВСУ пытались возводить укрепления, их обстреливала российская артиллерия. Поэтому украинским военным приходилось работать по ночам.

В конце апреля США одобрили законопроект о военной помощи Украине и начали наращивать поставки. Однако это произошло слишком поздно и не могло остановить готовящееся наступление.

Опрошенные газетой военнослужащие ВСУ считают, что войска РФ планировали и организовывали наступление на Харьковскую область, понимая, что украинцы не могут им помешать из-за запрета на использование западного оружия. Когда 10 мая Россия начала наступление, и ее войска быстро пересекли северную границу Украины вблизи Харькова, поставив город, как считает The Washington Post, под угрозу не только продолжения обстрелов, но и оккупации.

Украинские военные рассказали, что в первые дни наступления российская армия могла практически беспрепятственно наносить по ним удары с территории России. Однако, по их словам, этого можно было бы избежать, если бы Украина могла нанести удар по целям в РФ с помощью американского оружия.

13 мая, через три дня после начала наступления, руководству Украины уже «было нечего терять». Украинские чиновники официально обратились к Вашингтону с просьбой использовать американское оружие для ударов по целям в России. По данным The Washington Post, представители Украины в течение 90 минут по видеосвязи убеждали трех высокопоставленных чиновников США по вопросам безопасности — Джейка Салливана, главу Пентагона Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна-младшего в необходимости отмены запрета для ведения ответного огня через границу с Россией, чтобы предотвратить захват Харькова. Среди прочего, украинские официальные лица, говорится в статье, рассказывали, как войска РФ наносят удары по позициям ВСУ и мирным жителям. После этого разговора американские чиновники согласились представить просьбу украинцев президенту США Джо Байдену и посоветовать ему снять запрет.

15 мая после разговора с Салливаном Байден согласился смягчить ограничения, но попросил детально прописать изменение условий и подготовиться к реализации новой политики. Этот процесс мог занять около двух недель, но недавно вернувшийся из Киева госсекретарь США Энтони Блинкен настаивал в разговоре с президентом на том, что ситуация на фронте серьезная. В итоге Белый дом разработал новые правила за выходные и уже 30 мая они вступили в силу. В частности, по данным The Washington Post, США разрешили ВСУ применять для ударов по военным целям на территории РФ реактивную артиллерию HIMARS с дальностью действия около 50 миль (более 80 километров), но согласились, что изменений в ограничениях на использование дальнобойного оружия, такого как ATACMS, не будет.

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Один из высокопоставленных чиновников США назвал скорость, с которой было принято решение о смягчении запрета «молниеносной». Некоторые бывшие американские чиновники согласились с тем, что эти изменения можно только приветствовать, но назвали их запоздалыми.

Как отмечается в статье The Washington Post, армия РФ все еще может обстреливать Харьков из некоторых видов вооружений, поскольку Белый дом по-прежнему настаивает на том, чтобы Украина не использовала самые современные системы для ударов по территории России. Учитывая ограничения дальности полета, изменение политики, вероятно, не повлияет на российские атаки с использованием авиабомб. Они запускаются с бомбардировщиков глубоко на российской территории и их чрезвычайно трудно перехватить, как только они оказываются в воздухе.