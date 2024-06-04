Война Восемьсот тридцать второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 3 июня читайте здесь.
Восемь человек получили ранения при обстреле Днепра, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Ранее было известно о семи пострадавших. В ГСЧС подтвердили, что среди раненых — два ребенка.
«Разрушениям подверглась гражданская инфраструктура города. В частных домах, многоэтажках и больнице выбиты окна. Полтора десятка автомобилей повреждены», — заявили в ведомстве, отметив, что потушили пожар, возникший в результате атаки.
Как сообщали местные власти, в ночь на 4 июня войска РФ ударили по Днепру двумя ракетами «Искандер». ВСУ, как утверждается, их сбили, но обломки ракет упали на город.
Разрешение Украине бить немецким оружием по целям на территории РФ не приведет к эскалации, считает канцлер Германии Олаф Шольц.
«Как сказал президент США, речь идет только о возможности защитить крупный город, например, Харьков», — цитирует Deutsche Welle заявление Шольца в эфире радиостанции Antenne Bayern.
По словам главы правительства Германии, решение предоставить Киеву право использовать немецкое оружие было тщательно продумано в сотрудничестве с «друзьями и союзниками» ФРГ.
- 31 мая правительство Германии разрешило Украине использовать для ударов по военным целям на территории России оружие, которое Киев получает от Берлина. Перед этим аналогичное разрешение дали другие ключевые союзники Украины, в том числе США.
США и Евросоюз ввели санкции против четырех иранских юридических и одного физического лица за разработку беспилотников, которые иранские власти предоставляют России. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера.
Под санкции попали четыре структуры, связанные с компанией Rayan Roshd Afzar, внесенной в санкционный список США в 2017 году. Кроме того, ограничения введены в отношении руководителя Iran Aviation Industries Organization, которая контролируется Минобороны Ирана и управляет пятью производителями беспилотников.
- Российская армия активно использует для атак на территориях Украины дроны-камикадзе иранского производства Shahed-131/136, которые в РФ переименовали в «Герань-1» и «Герань-2».
Около четырех тысяч военнослужащих Швейцарии будут охранять «саммит мира» по Украине, который пройдет на курорте Бюргеншток 15-16 июня, сообщает Swissinfo.
3 июня швейцарские военные официально приступили к несению службы по обеспечению безопасности конференции. Как отмечает издание, армия будет помогать в решении самых разных задач, в том числе охранять место проведения саммита, следить за общей ситуацией в области безопасности, а также решать задачи в сфере логистики.
Особое внимание будет уделено прикрытию воздушного пространства, говорится в статье. По просьбе кантона Нидвальден Федеральный совет (правительство Швейцарии) ввел ограничения на использование воздушного пространства в регионе Бюргенштока на весь период подготовки и проведения конференции.
За минувшие сутки российские войска обстреляли территорию девяти украинских областей, сообщает медиацентр Минобороны Украины.
Всего из различных видов вооружения, включая минометы, танки, артиллерию и системы залпового огня, были атакованы 88 населенных пунктов и 106 объектов инфраструктуры.
Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, количество жертв уточняется.
У НАТО есть два-три года на подготовку для укрепления обороны альянса и возможному противостоянию с Россией, заявил Bloomberg глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен.
Как отмечает агентство, это более короткий срок, чем ранее предполагали некоторые западные чиновники, обсуждая наращивание военного потенциала РФ и способность России восстанавливать силы во время полномасштабной войны с Украиной.
«В какой-то момент кто-то сказал, что это займет 10 лет, но я думаю, что мы вернулись к сроку менее 10 лет из-за промышленной базы, которая сейчас работает в России. [РФ] потребуется некоторое время, что дает нам возможность в течение следующих двух-трех лет восстановить наши силы и запасы, одновременно продолжая поддерживать Украину», — сказал Кристофферсен.
Следственный комитет РФ проводит доследственную проверку в отношении лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича после его беседы с телефонным пранкером, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Макаревича, по словам собеседника агентства, проверяют на предмет наличия в его словах признаков статьи 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
Поводом для проверки, заявил источник ТАСС, стал телефонный разговор музыканта с пранкером, выдававшим себя за президента Украины Владимира Зеленского. В ходе разговора, пишет госагентство, Макаревич заявил, что «поддерживает украинскую сторону конфликта и негативно относится к СВО».
В Одессе слышали взрыв, сообщил мэр города Геннадий Труханов. В области объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
За минувшие сутки в результате атак войск РФ погибли два жителя села Михайловка Донецкой области, еще один мирный житель получил ранения. Также пострадал житель города Торецк, рассказал глава военной администрации области Вадим Филашкин.
Всего за сутки российские военные 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены частные и многоэтажные дома, а также инфраструктурный объект. С линии фронта эвакуированы 215 человек, в том числе 30 детей.
Один мирный житель пострадал при обстреле города Купянск, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. По его словам, войска РФ нанесли удар по городу около 7 утра.
Кроме того, 3 июня под обстрелы попали несколько населенных пунктов Чугуевского района области, Купянск, а также Харьков. Ранения получили две мирных жительницы. Повреждены дома, здания учебного заведения и элеватора, котельная, магазин, гражданское предприятие, два гаража и автомобили.
ВСУ заявили, что за ночь сбили две ракеты «Искандер» и два беспилотника
Российские войска в ночь на 4 июня нанесли удар по Днепропетровской области двумя крылатыми ракетами «Искандер-К», выпущенными с территории аннексированного Крыма, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, обе ракеты были сбиты зенитными ракетными подразделениями ВСУ.
Кроме того, около полуночи войска РФ запустили четыре беспилотника по территориям Украины. Два дрона были уничтожены, два других, как утверждается, «прекратили свое существование самостоятельно».
Российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. Ранены семь человек, включая младенца
В Днепре силы ПВО сбили две ракеты, которыми российские войска нанесли удар по городу, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.
В результате падения обломков сбитых ракет есть повреждения гражданской инфраструктуры, возник пожар. Ранения получили семь человек, среди них — ребенок в возрасте одного месяца, который находится в удовлетворительном состоянии и 17-летний подросток, которого доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Также повреждены 15 автомобилей, в частных домах, многоэтажных домах и больнице выбиты окна.
Здравствуйте. Начинается 832-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.