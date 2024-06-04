Война Восемьсот тридцать второй день. Онлайн «Медузы»

Восемь человек получили ранения при обстреле Днепра, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Ранее было известно о семи пострадавших. В ГСЧС подтвердили, что среди раненых — два ребенка.

«Разрушениям подверглась гражданская инфраструктура города. В частных домах, многоэтажках и больнице выбиты окна. Полтора десятка автомобилей повреждены», — заявили в ведомстве, отметив, что потушили пожар, возникший в результате атаки.

Как сообщали местные власти, в ночь на 4 июня войска РФ ударили по Днепру двумя ракетами «Искандер». ВСУ, как утверждается, их сбили, но обломки ракет упали на город.