Верховная рада одобрила законопроект о статусе английского языка в Украине. Английскому будут учить с детского сада

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о статусе английского языка в Украине, сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на депутата Ярослава Железняка.

Проект закона поддержали 236 депутатов, против проголосовали трое, еще 46 воздержались.

Этот документ, среди прочего, предусматривает введение обязательного изучения английского языка в детских садах и на всех уровнях образования. Кроме того, он определяет список должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком, сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, владеть английским языком будут обязаны чиновники, в том числе главы государственных администраций, а также их заместители. Кроме того, это требование коснется военнослужащих офицерского состава, полицейских среднего и высшего состава, прокуроров, сотрудников таможенных и налоговых органов, а также руководителей научных учреждений и вузов, пишет «Страна».

Издание уточняет, что на время военного положения требования закона не будут распространяться на военных и полицейских. Окончательные списки должностей с обязательным знанием английского языка позднее определит правительство.

Кроме того, документ предусматривает введение бюджетной поддержки для кинотеатров за показы англоязычных фильмов в оригинале.

Законопроект был подготовлен правительством Украины летом 2023 года и внесен в парламент президентом Владимиром Зеленским. В первом чтении документ приняли в ноябре прошлого года. «Зеркало недели» отмечает, что первоначально законопроект содержал норму, согласно которой с 2027 года все англоязычные фильмы должны были показываться в украинских кинотеатрах только с субтитрами. Позднее эта норма была исключена из проекта.