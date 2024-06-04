Бывшего наемника ЧВК Вагнера посадили на восемь лет за убийство. Он семь раз ударил подругу ножом и оставил ее умирать на холоде

Бугульминский городской суд Татарстана приговорил бывшего наемника ЧВК Вагнера Александра Кузьмина к восьми годам колонии строгого режима по делу об убийстве своей знакомой. На приговор обратила внимание «Верстка».

Вернувшийся с войны Кузьмин и жительница деревни Надеждино по имени Альфия познакомились и начали встречаться в 2023 году. Зимой Кузьмин в камуфляжном костюме с шевроном ЧВК Вагнера приехал к отцу в Надеждино, после чего пошел к своей подруге.

Сперва Альфия отказалась открыть ему дверь. Тогда Кузьмин разбил окно лопатой, после чего женщина впустила его. В доме они пили водку. По словам бывшего наемника, конфликт между ними начался из-за ревности. Он утверждал, что Альфия «начала скандалить» после того, как ему позвонила знакомая.

Кузьмин избил женщину, а затем взял на кухне охотничий нож и нанес им не менее семи ударов. Уходя из дома, он накрыл женщину халатом, «чтобы не замерзла», после чего пошел к отцу. На следующее утро он снова вернулся в дом подруги, увидел, что она мертва, вызвал такси и уехал в город.

Тело Альфии обнаружил ее бывший зять. Он вызвал полицию, после чего Кузьмина задержали. Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина умерла от переохлаждения — ее дом отапливался дровяной печью, а из-за разбитого окна печь быстро остыла.

Бывшего наемника судили по статье об убийстве (часть 1 статьи 105 УК). Сам он просил переквалифицировать дело на статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК). При вынесении приговора суд учел в качестве смягчающих обстоятельств то, что Кузьмин «принимал участие в мероприятиях, возложенных на ВС РФ», а также получил ранение.

Из судебного приговора следует, что Кузьмина ранее судили за убийство. Он получил помилование за участие в войне. Свидетели рассказали в суде, что к началу российского вторжения в Украину Кузьмин провел в колонии десять лет.

«Верстка» нашла приговор в отношении полного тезки Кузьмина. Из него следует, что он был судим минимум трижды. В 2008 году его приговорили к шести годам за нападение на полицейского (статья 317 УК). Выйдя на свободу, он снова попал под суд — на этот раз за причинение вреда здоровью средней тяжести (часть 1 статьи 112 УК) . Тогда его приговорили к трем годам условно. В 2015 году Кузьмина приговорили к 12 годом колонии особого режима за три эпизода побоев (часть 1 статьи 116 УК), два эпизода угрозы убийством (часть 1 статьи 119 УК) и убийство (часть 1 статьи 105 УК).

Верховный суд Татарстана, рассматривавший апелляционную жалобу, указал в 2015 году, что Кузьмин представляет повышенную опасность для общества, поскольку за короткий срок совершил множество преступлений.

Согласно подсчетам «Верстки», за два года с начала войны в Украине более 107 человек погибли, еще не менее 100 пострадали из-за преступлений, которые совершили вернувшиеся участники боевых действий. В Ростовской области в конце мая арестовали вернувшегося с войны жителя поселка Дорожный Руслана Шингирея по делу об убийстве восьмилетней девочки.

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