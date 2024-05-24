В Ростовской области по делу об убийстве восьмилетней девочки арестовали местного жителя, вернувшегося с войны в Украине

Аксайский районный суд в Ростовской области 18 мая арестовал вернувшегося с войны жителя поселка Дорожный Руслана Шингирея по делу об убийстве восьмилетней девочки, сообщает «Ростов-на-Дону онлайн».

Как пишет издание, девочка пропала в станице Ольгинская вечером 17 мая. Вечером того же дня тело ребенка нашли в лесополосе неподалеку. На следующий день сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего Шингирея.

«В ходе допроса подозреваемый свою вину в совершении преступления признал в полном объеме и пояснил, что, находясь за рулем автомашины, проезжал по станице Ольгинской, где увидел ранее незнакомую девочку и предложил подвезти ее домой. После того, как она села в автомобиль, он вывез ее в безлюдное место, где убил», — говорилось в пресс-релизе СК. По факту произошедшего было возбуждено дело по статье об убийстве малолетнего (пункт «в» части 2 статьи 105 УК).

Знакомые Шингирея рассказали журналистам, что он с 18 лет служил в армии, дважды заключал контракт с Минобороны. После начала войны Шингирей оказался в зоне боевых действий. «Он в первый год попал [на войну]. Пропал, его искали. Думали, что убили или в плен взяли. Потом через три месяца нашелся», — сообщила изданию Людмила, соседка родителей Руслана.

По ее словам, впоследствии Шингирей разорвал контакт с Минобороны. Как ему удалось это сделать и вернуться домой, она не знает. В то же время другие соседи, ссылаясь на самого Руслана, утверждают, что он просто «сбежал». «У него контракт кончился. Они должны были ехать в Луганск на перегруппировку. У них машина побитая, нерабочей стала. Он все бросил и в Луганскую область пошел пешком. Где воевать и где он. Это все далеко [друг от друга], максимально разное», — заявил знакомый Шингирея.

Вернувшись с войны, Руслан стал жить с родителями и устроился работать водителем эвакуатора. После убийства девочки Шингирея вычислили местные жители с помощью камер наблюдения. На записях он заметили белый эвакуатор, следовавший за ребенком. С помощью системы ГЛОНАСС, установленной в машине, жители выяснили место, где Руслан оставил тело.

Люди, вернувшиеся с войны, нередко становятся фигурантами уголовных дел. Согласно подсчетам «Верстки», за два года с начала войны в Украине как минимум 107 человек погибли, еще 100 пострадали из-за преступлений, которые совершили вернувшиеся участники боевых действий.

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