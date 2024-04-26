«Верстка»: из-за преступлений, совершенных вернувшимися в Россию участниками войны с Украиной, погибли более 100 человек

За два года с начала российского вторжения в Украину как минимум 107 человек погибли из-за преступлений, которые совершили вернувшиеся в Россию участники войны. Об этом пишет «Верстка» на основе сообщений в СМИ и судебных решений. Еще 100 человек пострадали.

Согласно подсчетам издания, участники войны совершили как минимум 84 преступления с погибшими: 55 из них были квалифицированы как убийства, жертвами которых стали 76 человек, еще 18 — как нанесение тяжких телесных повреждений (погибших — 18 человек).

Участники войны также совершили девять нарушений ПДД, из-за которых погибли 11 человек. В двух случаях военных обвинили в склонении к употреблению наркотиков, из-за чего умерли двое несовершеннолетних.

По данным издания, 44 человека погибли в результате преступлений по статье убийство, совершенных 36 бывшими заключенными. Еще 32 человека погибли в результате преступлений 19 добровольцев и военнослужащих.

Жертвами преступлений стали жители 64 регионов России и непризнанной Южной Осетии, пишет «Верстка». По данным издания, большинство преступлений имеют бытовой мотив или происходили из-за употребления алкогольных напитков.

В октябре 2023 года «Медуза» сообщала, что государственные и провластные российские СМИ получили указания от администрации президента, в которых их попросили не публиковать новости о преступлениях, которые совершают россияне, вернувшиеся с войны с Украиной. Собеседник «Медузы», близкий к АП, пояснил, что ограничения на такие новости «назрели, чтобы россияне не считали бойцов потенциальными преступниками, не боялись их возвращения».

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