Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Вице-президент Камала Харрис поедет от США на саммит мира в Швейцарии.

Нидерланды разрешили Украине использовать для ударов по целям в России обещанные 24 истребителя F-16.

Жены и матери мобилизованных пришли к зданию Минобороны в Москве. Они потребовали встречи с новым министром.

В Украине начали расследование из-за видеозаписи, где российские военные заставляют украинских пленных петь гимн СССР.

«Верстка»: российских мобилизованных, отказавшихся воевать, начали насильно отправлять в Украину.

«Недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить». МИД РФ — об отмене запрета на использование Украиной оружия из США для ударов по России.

Российские войска нанесли удар по базе отдыха в Харьковской области.

Газета The Washington Post рассказала, как Украина убедила США разрешить удары американским оружием по целям в России.

Рассвет на передовых позициях ВСУ

Уже более двух лет бои во многих областях Украины не прекращаются ни днем, ни ночью, бывают лишь краткие перерывы между ними. Бригада «Азов», воюющая в районе Серебрянского лесничества в Луганской области, так описывала в соцсетях начало нового дня сражений: «Лес, который меняется ежедневно от вражеских обстрелов, становится все больше похож на поле. Каждый день боевых действий в некогда лесистой местности меняет ландшафт до неузнаваемости, заставляя пехоту чуть ли не ежедневно адаптироваться к новой среде». Снимки, которые мы публикуем ниже, были сделаны 30 мая в Донецкой области на позиции, которую обороняет одно из подразделений ВСУ. На момент съемки украинских военных отделяло от российских солдат примерно 200 метров.

Madeleine Kelly / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Madeleine Kelly / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Madeleine Kelly / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Madeleine Kelly / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Madeleine Kelly / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Madeleine Kelly / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Акция в поддержку попавших в плен бойцов «Азова»

Бойцы «Азова» в начале полномасштабного вторжения войск РФ в Украину сражались в Мариуполе. Они несколько месяцев держали оборону на «Азовстали», когда весь остальной город уже был захвачен российскими войсками, однако в итоге были вынуждены сдаться. Всего, как говорил президент Украины Владимир Зеленский, в плен попали более двух с половиной тысяч военных. Некоторые из них смогли вернуться домой в результате обменов, но многие по-прежнему остаются в российском плену. Родные и близкие защитников «Азовстали» регулярно проводят акции, требуя сделать все возможное для их освобождения из плена. Одна из таких акций прошла 2 июня во Львове. Ее участники призвали бороться за «Азов» так же, как он боролся за украинцев, и напомнили, что «плен убивает».

Les Kasyanov / Global Images Ukraine / Getty Images

Последствия обстрела деревни в оккупированной части Донецкой области

В подконтрольной властям ДНР части Донецкой области находится село Розовка. В нем до начала войны в Донбассе жили около полутора тысяч человек. Сейчас Розовка находится на линии фронта, село постоянно обстреливают, но в нем все еще живут люди. Жители таких населенных пунктов по обе стороны фронта говорят, что у них зачастую нет ни возможности, ни сил, ни желания перебраться в более безопасные места.

Жительница Розовки 90-летняя Валентина Черная у своего разрушенного дома. 3 июня 2024 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Разрушенный курятник и его обитатели в Розовке. 3 июня 2024 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Жители Розовки. 3 июня 2024 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

65-летняя жительница Розовки Елена Гавриш в своем доме, разрушенном в результате обстрелов. 3 июня 2024 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — восемьсот тридцатого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.