«Верстка»: российских мобилизованных, отказавшихся воевать, начали насильно отправлять в Украину

В российских регионах начали силой отправлять на фронт сотни мобилизованных, отказавшихся воевать в Украине. Об этом пишет «Верстка», поговорившая с адвокатами и семьями мобилизованных.

По данным издания, массово отправлять на фронт отказников начали в мае. Среди тех, кого это коснулось, был Владимир Муронов, который служил в медицинской роте.

В июне 2023 года он приехал домой в отпуск и решил не возвращаться обратно. Осенью Владимира задержала военная полиция, после чего его увезли в 32-й военный городок в Екатеринбурге. Там его заперли в четырехэтажном здании с другими отказниками. Из документов, изученных «Версткой», следует, что в этом здании держали мужчин, объявленных в розыск и значившихся в списке из 800 человек, сбежавших с войны по состоянию на январь 2024 года.

Сам Муронов рассказывал близким, что здание было переполнено, а людям приходилось спать на полу и на подоконниках в коридоре. При этом новых отказников привозили каждую неделю. Родственники сообщили журналистам, что условия содержания отказников были как в тюрьме: военных плохо кормили и не выпускали на улицу. При этом официально никто из них не был задержан или арестован.

«Им предлагали вернуться обратно в Украину, тогда сделают отмену уголовки, восстановят довольствие, зарплату и пособия. Либо говорили: тогда сидите тут и ждите суда. Почти все остались в корпусе ждать суда», — рассказала сестра одного из отказников.

По словам родственников, зимой в городке сменился комендант, после чего отказавшихся воевать начали избивать, чтобы «склонить к отъезду в Украину». Тогда же отказники начали сбегать. Одни спускались на улицу по связанным простыням, другие — сбегали во время свиданий с родственниками. Некоторые потом возвращались, поскольку боялись, что их снова поймают.

В середине мая отказников начали насильно увозить на войну, несмотря на ранения, подписки о невыезде и назначенные судебные заседания по делам о побеге с фронта. Как пишет «Верстка», тогда военные, вооруженные автоматами и дубинками, насильно загнали 170-180 отказников в автобусы, после чего их отвезли на военный аэродром, а оттуда — на войну. Владимир был в числе тех, кого тогда забрали на фронт.

Как выяснила «Верстка», подобные массовые высылки в мае прошли в ряде регионов, в том числе в Красноярском крае, Москве и Московской области.

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