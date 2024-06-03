Война Восемьсот тридцать первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 2 июня читайте здесь.
Главные новости:
- В Украине начали расследование из-за видеозаписи, где российские военные заставляют украинских пленных петь гимн СССР.
- «Недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить». МИД РФ — об отмене запрета на использование Украиной оружия из США для ударов по России.
- Российские войска нанесли удар по базе отдыха в Харьковской области.
- Газета The Washington Post рассказала, как Украина убедила США разрешить удары американским оружием по целям в России.
Пакистан, скорее всего, пропустит саммит мира по Украине, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня, в рамках своих усилий по сохранению «нейтралитета», сообщает издание Pakistan Today со ссылкой на дипломатический источник.
По словам собеседника издания, в саммите не будет участвовать ключевой участник конфликта в Украине — Россия. Отсутствие РФ и продолжающееся дипломатическое давление со стороны западных стран «поставило Пакистан в щекотливое положение», что делает его участие в саммите неопределенным.
На прошлой неделе официальный представитель МИД Пакистана Мумтаз Захра Балох подтвердила, что Пакистан рассматривает приглашение на саммит.
Ожидается, что в предстоящем мирном саммите по Украине в Швейцарии примут участие делегации из более чем 100 стран. Пакистан впервые пригласили на такой саммит.
Ранее от участия в саммите отказались Китай и Саудовская Аравия.
Союзники Украины в ближайшее время могут сделать публичные заявления по поводу новых поставок систем противовоздушной обороны, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, сделанное в эфире телемарафона.
По словам Никифорова, в Сингапуре прошла встреча с главой Минобороны США Ллойдом Остином, на которой вопрос ПВО стал основным.
«Конечно, я не могу сейчас объявлять о том, что именно обсуждали, сроки и саму суть. Но могу сказать, что это тема ПВО для Украины, для Харькова, для гражданской инфраструктуры, для людей и для фронта. И ей посвятили больше всего внимания», — рассказал Никифоров.
Он добавил, что по поводу новых поставок ПВО Киев активно сотрудничает с США, а Вашингтон — с другими партнерами. «И ожидаем публичные положительные решения уже в ближайшее время», — заявил Никифоров.
Сводка Генштаба ВСУ. Главное на 10:30 утра 3 июня
- За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений.
- За минувшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли четыре ракетных удара, 39 авиаударов, более 2500 обстрелов из различных типов вооружения, в том числе 89 с применением реактивных систем залпового огня.
- Российская армия нанесла авиационные удары в районах населенных пунктов Старица, Белый Колодец, Волчанск, Ивановка, Старый Салтов, Волчанские Хутора, Ветеринарное, Шестаково, Зеленое, Нескучное, Пятихатки Харьковской области и по городу Харьков; Лиман, Константиновка, Дружба, Прогресс, Евгеновка, Карловка, Александрополь, Курахово Донецкой области; Новое Запорожье, Пятихатки Запорожской области.
- За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава ВС РФ и несколько других важных объектов, в том числе два пункта управления и два средства ПВО.
- За прошедшие сутки российские войска потеряли 1270 человек.
- С начала дня 3 июня произошло 28 боевых столкновений. Российские войска совершили 472 обстрела, нанесли два ракетных удара и 28 ударов дронами-камикадзе.
- На харьковском направлении с начала суток российские войска не проводили активных штурмовых действий, украинские военные продолжают наращивать оборонительные возможности.
- На купянском направлении продолжается российская атака в районе Невского. Ситуация напряженная.
- В районе Тернов на лиманском направлении российские войска пытались приблизиться к позициям ВСУ, успеха не имели.
- На северском направлении с начала дня российская армия пять раз пыталась прорвать украинские оборонительные рубежи в районах Выемки и Раздоловки. Одна атака отбита, четыре — продолжаются. Ситуация контролируемая.
- В районе Клещеевки на краматорском направлении отбита атака ВС РФ, продолжается бой возле Ивановского. Потерь позиций не допущено, ситуация контролируемая.
- На покровском направлении ситуация остается обостренной — сейчас продолжается 11 боевых столкновений в районах Зеленого Поля, Новопокровска, Новоселовки Первой, Калинового и Невельского. Ситуация под контролем ВСУ.
- На кураховском направлении в районах Парасковиевки и Водяного продолжаются три боевых столкновения. Украинские военные контролируют ситуацию. Потерь позиций не допущено.
- На ореховском направлении остановлены две попытки ВС РФ продвинуться в направлениях Роботино и Малой Токмачки.
- На приднепровском направлении на плацдармах на левом берегу реки Днепр отражена атака в районе Крынок.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В Донецке при обстреле пострадали две мирных жительницы, сообщили власти самопровозглашенной ДНР.
В Петровском районе в результате обстрела ранена женщина 1967 года рождения, а при атаке БПЛА на остановке «Брикетная фабрика» ранена женщина 1966 года рождения.
«Медуза» рассказывает, что происходит с прокремлевским контентом на ютьюбе и как на популярности оставшихся пропагандистов сказался переход на «военную» тематику
С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину видеохостинг YouTube удалил десятки тысяч пропагандистских и провоенных видео из России. Но полностью избавиться от подобного контента платформе не удалось: там все еще можно найти каналы с сотнями тысяч подписчиков и видео на миллионы просмотров, в которых — иногда открыто, иногда под видом интервью со знаменитостями — восхваляют российские власти и военных.
Москва предостерегла Вашингтон от «просчетов, которые могут иметь фатальные последствия», заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Так он прокомментировал решение США разрешить ВСУ использовать американское оружие для ударов по территории России.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на Рябкова, Россия призвала США относиться к российским предупреждениям «с максимальной серьезностью».
Также замглавы МИД прокомментировал украинские атаки на системы предупреждения о ракетном нападении. «Такие поползновения будут пресекаться, ответ может быть асимметричным», — цитирует Рябкова РИА Новости.
В Украине начали расследование из-за видеозаписи, где, предположительно, российские военные заставляют украинских пленных петь гимн СССР
В сети вечером 2 июня начала распространяться видеозапись, предположительно снятая российскими военными в Харьковской области. На видео люди в военной форме РФ ведут несколько украинских военнопленных и заставляют их петь гимн СССР и песню «Вставай, страна огромная».
Прокуратура Харьковской области сообщила утром 3 июня, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины). Прокуратура обвинила российских военных в жестоком обращении с пленными и психологическом давлении.
«На видео видно, как российские военные наносят украинским бойцам телесные повреждения, а также имитируют казнь путем выстрела из автоматического оружия возле головы одного из военнопленных. Кроме того, на видеоролике оккупанты применяют к украинским защитникам психологическое давление, заставляя петь гимн СССР», — заявили в прокуратуре.
В ведомстве заявили, что действия российских военных нарушают Женевские конвенции, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение.
Расследование ведет управление СБУ в Харьковской области. Следователи принимают меры, направленные на установление потерпевших и военнослужащих ВС РФ.
Харьковская областная прокуратура опубликовала фотографии, на которых, как утверждается, показаны последствия ракетного удара по базе отдыха в селе Дачное в Чугуевском районе.
По данным следствия, российские войска ударили по базе отдыха пятью ракетами, выпущенными из комплекса С-300 в ночь на 3 мая. В результате удара произошел пожар. Погиб 45-летний мужчина, приехавший из Донецкой области. Ранены два сотрудника базы отдыха — 35-летняя женщина и 42-летний мужчина. Начато расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.
МВД Чехии запустило пилотный проект, позволяющий украинцам, желающим вернуться на родину, сделать это за счет чешского правительства, сообщает «Радио Прага».
В рамках проекта, который продлится с июня по ноябрь 2024 года, власти Чехии готовы оплатить возвращение в Украину украинских беженцев, получивших в Чехии статус временной защитой. Власти готовы оплатить билеты на автобус до 400 беженцам, а также оплатить транспортировку в машинах скорой помощи до 30 пациентам.
Правительство Чехии утвердило концепцию добровольного возвращения украинцев в середине мая. На программу выделили пять с половиной миллионов крон (220 тысяч евро). Беженцы смогут воспользоваться возможностью добровольного возвращения один раз.
По данным МВД Чехии на апрель, в стране жили около 339 тысяч граждан Украины, покинувших родину из-за полномасштабного вторжения войск РФ.
Киев
На фоне наступления под Харьковом Украина ищет резервы в тылу, но многие из военных не готовы к реальному бою
Журналисты The Washington Post в преддверии украинской мобилизации десятков тысяч человек поговорили с украинскими военными, в том числе командирами подразделений, о ходе подготовки новых кадров для ВСУ. Многие из них пожаловались на плохую систему обучения, — как для новых мобилизованных, так и для военных, переводимых в передовые подразделения с относительно спокойных тыловых участков. По мнению военных, именно перспектива быть отправленным на опасные передовые позиции без надлежащей подготовки — главная причина, по которой многие украинские мужчины опасаются призыва. «Медуза» пересказала материал Washington Post.
Министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи 3 июня российские средства противовоздушной обороны уничтожили один украинский беспилотник, его сбили над территорией Белгородской области.
Вечером и ночью в Белгороде и Белгородском районе, по данным региональных властей, объявляли опасность ракетного удара. О последствиях неизвестно. В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попал город Шебекино. В одной квартире многоквартирного дома выбиты окна, повреждена дорога на автомобильном мосту, посечены два легковых автомобиля. Пострадавших нет.
Владимир Зеленский прибыл на Филиппины и впервые в истории двусторонних отношений стран встретился с президентом Фердинандом Маркосом-младшим.
«Благодарен Филиппинам за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за четкую позицию относительно агрессии России против нашей страны, а также за поддержку важных резолюций ООН. Украина намерена открыть посольство в Маниле в этом году для укрепления двустороннего сотрудничества», — написал Зеленский в соцсетях.
Президент Украины отметил, что стороны обсудили глобальный саммит мира и важность присутствия на нем стран Юго-Восточной Азии.
- Саммит мира пройдет 15–16 июня в Швейцарии. Зеленский ранее заявил, что 106 стран уже подтвердили свое участие. Президент Украины раскритиковал Китай за отказ принять участие в саммите мира в Швейцарии. По данным DPA, Саудовская Аравия отказалась от участия в саммите мира из-за отсутствия Москвы.
Ситуация в Харьковской области, где российские войска ведут наступление, убедила власти США разрешить украинским военным наносить удары по целям на территории России американским оружием. Об этом говорится в статье The Washington Post, где описывается, как Украина на протяжении 17 дней убеждала Белый дом снять запрет. Мы пересказали эту публикацию.
Российские войска нанесли удар по базе отдыха в Харьковской области. Один человек погиб, два ранены
Войска РФ в ночь на 3 июня нанесли «как минимум пять ударов» по Слобожанской общине в Харьковской области, сообщил глава региона Олег Синегубов.
Под обстрел попала база отдыха. Погиб один человек, двое получили ранения, написал Синегубов в своем телеграм-канале. Повреждены строения на территории базы отдыха, добавил он.
- Войска РФ с середины марта увеличили интенсивность ударов по Харьковской области, а в первой половине мая начали наступление в приграничных районах этого региона Украины. С учетом ситуации, сложившейся в Харьковской области, западные союзники Украины сняли запрет на использование предоставленного ими оружия для ударов по территории России.
Здравствуйте. Начинается 831-й день полномасштабного вторжения войск России в Украину. В этой трансляции «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.