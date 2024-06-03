Война Восемьсот тридцать первый день. Онлайн «Медузы»

Пакистан, скорее всего, пропустит саммит мира по Украине, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня, в рамках своих усилий по сохранению «нейтралитета», сообщает издание Pakistan Today со ссылкой на дипломатический источник.

По словам собеседника издания, в саммите не будет участвовать ключевой участник конфликта в Украине — Россия. Отсутствие РФ и продолжающееся дипломатическое давление со стороны западных стран «поставило Пакистан в щекотливое положение», что делает его участие в саммите неопределенным.

На прошлой неделе официальный представитель МИД Пакистана Мумтаз Захра Балох подтвердила, что Пакистан рассматривает приглашение на саммит.

Ожидается, что в предстоящем мирном саммите по Украине в Швейцарии примут участие делегации из более чем 100 стран. Пакистан впервые пригласили на такой саммит.

Ранее от участия в саммите отказались Китай и Саудовская Аравия.