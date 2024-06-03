Жены и матери мобилизованных пришли к зданию Минобороны в Москве. Они потребовали встречи с новым министром

В Москве жены и матери мобилизованных вышли с пикетом к зданию Минобороны России на Фрунзенской набережной, пишет телеграм-канал «Осторожно, Новости».

На фотографиях видно, что женщины стоят на коленях. На их плакатах есть такие надписи: «Пожалуйста, верните папу домой», «Мобилизованным пора домой», «Белоусов Андрей Рэмович, поговорите с нами. Мы есть», «Установите сроки службы бойцов на СВО». Как только женщины собрались у здания Минобороны, к ним вскоре подъехал автозак с сотрудниками полиции, отмечает Sotavision.

Одна из женщин, участвующих в акции, рассказала «Агентству», что для участия в пикете объединились жены мобилизованных из разных групп, за исключением «Пути домой», объявленного Минюстом РФ «иноагентом». На акцию женщины пришли с детьми.

Участницы акции встали на колени после приезда полиции, пояснила изданию одна из женщин.

«Подъехал автозак, мы встали на колени. В основном это показательный жест: „Давайте с колен тащите жен мобилизованных в автозаки“. Кто-то [таким способом] умоляет Белоусова о встрече», — рассказала она.

Вскоре к женщинам вышел мужчина в офицерской форме. Как пишет «Осторожно, новости», в разговоре с представителем Минобороны участницы акции пожаловались на обращение с солдатами, проблемы на службе и бессрочный характер мобилизации. В ответ военный сказал, что для того, чтобы мужчины могли вернуться домой, нужен указ, которого нет.

Военный также сказал, что женщины вышли специально, чтобы их снимали «телеграм-каналы оппозиционные» и «раскачивали лодочку». «После этого не надо назваться гражданами России», — цитирует военного телеграм-канал. После этого он начал записывать части и проблемы военных, о которых говорили женщины.

31 мая Минюст России объявил «иностранными агентами» движение жен мобилизованных «Путь домой» и его основательницу Марию Андрееву.

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