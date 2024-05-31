Минюст РФ объявил «игоагентами» журналистку Марину Литвинович и политика Екатерину Дунцову
Источник: Министерство юстиции РФ
Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов» (.pdf), сообщается на сайте ведомства вечером 31 мая.
В список попали:
- журналистка Марина Литвинович
- политик Екатерина Дунцова
- журналистка Мария Андреева
- фотограф издания Sota Павел Иванов (псевдоним — Partisan)
- проект жен мобилизованных «Путь домой»
- интернет-издание Sota
- проект Republic.
Проект Republic попал в реестр повторно. При этом из списка «иноагентов» исключили компанию «Чайка Белые Сады» (ранее — ООО «Москоу диджитал медиа»), бывшего издателя Republic.
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