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Минюст РФ объявил «игоагентами» журналистку Марину Литвинович и политика Екатерину Дунцову

Источник: Министерство юстиции РФ

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов» (.pdf), сообщается на сайте ведомства вечером 31 мая.

В список попали:

  • журналистка Марина Литвинович
  • политик Екатерина Дунцова
  • журналистка Мария Андреева
  • фотограф издания Sota Павел Иванов (псевдоним — Partisan)
  • проект жен мобилизованных «Путь домой»
  • интернет-издание Sota
  • проект Republic.

Проект Republic попал в реестр повторно. При этом из списка «иноагентов» исключили компанию «Чайка Белые Сады» (ранее — ООО «Москоу диджитал медиа»), бывшего издателя Republic.

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