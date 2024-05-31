Минюст РФ объявил «игоагентами» журналистку Марину Литвинович и политика Екатерину Дунцову

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов» (.pdf), сообщается на сайте ведомства вечером 31 мая.

В список попали:

журналистка Марина Литвинович

политик Екатерина Дунцова

журналистка Мария Андреева

фотограф издания Sota Павел Иванов (псевдоним — Partisan)

проект жен мобилизованных «Путь домой»

интернет-издание Sota

проект Republic.

Проект Republic попал в реестр повторно. При этом из списка «иноагентов» исключили компанию «Чайка Белые Сады» (ранее — ООО «Москоу диджитал медиа»), бывшего издателя Republic.

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