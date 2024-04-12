Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов», добавив в него журналиста «Русской службы Би-би-си» Илью Барабанова.

В заявлении ведомства говорится, что журналист выступал против «специальной военной операции», а также распространял «недостоверную информацию» о принимаемых российскими органами власти решениях и проводимой ими политике. Помимо этого, Барабанов принимал участие в создании сообщений и материалов «иностранных агентов», заявили в Минюсте.

Кроме него ведомство добавило в реестр журналистов Асю Казанцеву, Ивана Филиппова и Ивана Асташина, а также депутата от «Яблока» от Завеличенской волости в Псковской области Николая Кузьмина и ООО «Иноагент АВК» журналиста Андрея Караулова (его включили в реестр летом 2023 года)

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Подробнее о книге

Все, что вы (не) хотели знать о Пригожине и походе «вагнеровцев» на Москву Книга «Наш бизнес — смерть» уже едет из типографии в магазины. Это значит, что вы можете купить ее прямо сейчас