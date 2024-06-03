Удар по Харькову. Разрушен пятиэтажный дом. Погибли девять человек Восемьсот тридцатый день войны. Фотографии
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Замглавы администрации района в Белгородской области погиб при детонации боеприпаса.
- В Шебекино шесть мирных жителей пострадали при обстреле.
- Минобороны России объявило о захвате Уманского в Донецкой области.
- Зеленский раскритиковал Китай за отказ принять участие в саммите мира в Швейцарии.
- DPA: Саудовская Аравия отказалась от участия в саммите мира в Швейцарии из-за того, что там не будет России.
Бронемашина ВСУ на дороге под Бахмутом
В боях в Донецкой области участвует 93-я отдельная механизированная бригада «Холодный Яр». В Донбассе это подразделение ВСУ воюет с 2014 года. «Холодный Яр», сообщается на сайте подразделения, одним из первых получает современное вооружение от союзников и одновременно постоянно внедряет передовые инновации украинских разработчиков в военной сфере.
Тренировка новобранцев украинской армии
Журналисты The Washington Post в преддверии мобилизации десятков тысяч человек в украинскую армию поговорили с военными, в том числе с командирами подразделений, о ходе подготовки новых кадров для ВСУ. В статье, которую пересказала «Медуза», военные жаловались на плохую систему обучения — как для новых мобилизованных, так и для военных, которых переводят на передовую с относительно спокойных тыловых участков. Именно перспектива попасть на фронт без надлежащей подготовки — главная причина, по которой многие украинцы опасаются призыва, говорится в статье. Все военные, согласившиеся поговорить с журналистами издания, сошлись во мнении, что необходимо улучшить обучение и набор в украинские вооруженные силы. Без этого, подчеркнули они, невозможно эффективно противостоять российскому вторжению.
Жилой дом в Харькове через два дня после удара российской армии
Во время очередного обстрела Харькова в ночь на 31 мая российская ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Новобаварском районе. Два верхних этажа дома были почти полностью разрушены, в здании после обстрела возник пожар. По последним данным офиса Генпрокурора Украины, погибли девять человек, более 20 получили ранения. Снимки, которые мы публикуем ниже, были сделаны спустя двое суток после обстрела — 1 июня. Тело девятой жертвы обстрела спасатели нашли 2 июня.
Главные фотографии предыдущего — восемьсот двадцать девятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.