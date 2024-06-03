Удар по Харькову. Разрушен пятиэтажный дом. Погибли девять человек Восемьсот тридцатый день войны. Фотографии

Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Замглавы администрации района в Белгородской области погиб при детонации боеприпаса.

В Шебекино шесть мирных жителей пострадали при обстреле.

Минобороны России объявило о захвате Уманского в Донецкой области.

Зеленский раскритиковал Китай за отказ принять участие в саммите мира в Швейцарии.

DPA: Саудовская Аравия отказалась от участия в саммите мира в Швейцарии из-за того, что там не будет России.

Бронемашина ВСУ на дороге под Бахмутом

В боях в Донецкой области участвует 93-я отдельная механизированная бригада «Холодный Яр». В Донбассе это подразделение ВСУ воюет с 2014 года. «Холодный Яр», сообщается на сайте подразделения, одним из первых получает современное вооружение от союзников и одновременно постоянно внедряет передовые инновации украинских разработчиков в военной сфере.

Бронемашина с зенитной пушкой 93-й бригады на позиции под Бахмутом Oleksandr Ratushniak / Reuters / Scanpix / LETA

Тренировка новобранцев украинской армии

Журналисты The Washington Post в преддверии мобилизации десятков тысяч человек в украинскую армию поговорили с военными, в том числе с командирами подразделений, о ходе подготовки новых кадров для ВСУ. В статье, которую пересказала «Медуза», военные жаловались на плохую систему обучения — как для новых мобилизованных, так и для военных, которых переводят на передовую с относительно спокойных тыловых участков. Именно перспектива попасть на фронт без надлежащей подготовки — главная причина, по которой многие украинцы опасаются призыва, говорится в статье. Все военные, согласившиеся поговорить с журналистами издания, сошлись во мнении, что необходимо улучшить обучение и набор в украинские вооруженные силы. Без этого, подчеркнули они, невозможно эффективно противостоять российскому вторжению.

34-летний житель Днепра Алексей в пункте набора в ВСУ. На военную службу идут не только люди, подлежащие мобилизации, в том числе по новому закону , вступившему в силу в Украине, но и добровольцы. 24 мая 2024 года Ed Ram / The Washington Post / Getty Images

Навыки военной подготовки получают и украинцы, не служащие в ВСУ. Курсы для гражданских, в числе прочих, проводят бойцы батальона «Азов». На них, в частности, учат, как обращаться с противотанковой ракетой NLAW. Киевская область, 26 мая 2024 года Ed Ram / The Washington Post / Getty Images

В обучении задействованы и бойцы 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». На фото, сделанном 21 мая 2024 года, — одно из занятий по тактике и ориентированию в расположении 93-й бригады в Донецкой области Ed Ram / The Washington Post / Getty Images

Бойцы 41-й отдельной механизированной бригады Сухопутных сил ВСУ обороняют Часов Яр — стратегически важный населенный пункт, который пока безуспешно пытаются захватить российские войска. Бойцы, пополнившие ряды 41-й бригады, должны, в числе прочего, научиться стрелять из гранатомета. Донецкая область, 23 мая 2024 года Ed Ram / The Washington Post / Getty Images

Жилой дом в Харькове через два дня после удара российской армии

Во время очередного обстрела Харькова в ночь на 31 мая российская ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Новобаварском районе. Два верхних этажа дома были почти полностью разрушены, в здании после обстрела возник пожар. По последним данным офиса Генпрокурора Украины, погибли девять человек, более 20 получили ранения. Снимки, которые мы публикуем ниже, были сделаны спустя двое суток после обстрела — 1 июня. Тело девятой жертвы обстрела спасатели нашли 2 июня.

Nicolas Cleuet / Le Pictorium Agency / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Волонтеры помогают убрать обломки, оставшиеся после обстрела Nicolas Cleuet / Le Pictorium Agency / ZUMA Press / Scanpix / LETA

В разрушенный дом пришли некоторые его жители, чтобы узнать, уцелело ли что-то из их имущества Nicolas Cleuet / Le Pictorium Agency / ZUMA Press / Scanpix / LETA

На месте обстрела 1 июня еще работали спасатели, искавшие под завалами тела погибших, и сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит дать точную оценку причиненного ущерба Nicolas Cleuet / Le Pictorium Agency / ZUMA Press / Scanpix / LETA

В разрушенный дом пришли некоторые его жители, чтобы узнать, уцелело ли что-либо из их имущества Nicolas Cleuet / Le Pictorium Agency / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Nicolas Cleuet / Le Pictorium Agency / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — восемьсот двадцать девятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.