Минобороны России отчиталось о захвате села Уманское в Донецкой области

Подразделения российской группировки войск «Центр» «освободили» населенный пункт Уманское в самопровозглашенной ДНР, сообщается в сводке российского Минобороны.

Уманское находится в Покровском районе Донецкой области, примерно в 30 километрах к северо-западу от Донецка.

В конце мая OSINT-проект Deep State, анализирующий обстановку на фронте по открытым данным, сообщал, что российские войска продвинулись в этом районе.

Согласно карте боевых действий, которую «Медуза» составляет на основе открытых данных, войска РФ захватили Уманское не позднее 9 мая и продвинулись дальше на запад к Яснобродовке. Почему ведомство сообщило о захвате села только сейчас, неясно.

Украина заявление Минобороны РФ не комментировала. Генштаб ВСУ в сводке утром 2 июня сообщил, что на покровском направлении войска РФ пытаются продвинуться в районах Новоалександровки и Сокола. ВСУ отразили две атаки противника, еще три боя продолжаются. «Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры по стабилизации ситуации», — завили в украинском Генштабе.

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