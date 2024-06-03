Российские войска нанесли удар по базе отдыха в Харьковской области
Войска РФ в ночь на 3 июня нанесли «как минимум пять ударов» по Слобожанской общине в Харьковской области, сообщил глава региона Олег Синегубов.
Под обстрел попала база отдыха. Погиб один человек, двое получили ранения, написал Синегубов в своем телеграм-канале. Повреждены строения на территории базы отдыха, добавил он.
19 мая войска РФ нанесли удар по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая Харьковской области. Тогда погибли семь человек, в том числе беременная женщина.
Войска РФ с середины марта увеличили интенсивность ударов по Харьковской области, а в первой половине мая начали наступление в приграничных районах этого региона Украины. С учетом ситуации, сложившейся в Харьковской области, западные союзники Украины сняли запрет на использование предоставленного ими оружия для ударов по территории России.