В МИД РФ призвали Соединенные Штаты не совершать «просчетов, которые могут иметь фатальные последствия». Так, сообщает «Интерфакс», замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков прокомментировал решение США снять запрет на использование Украиной американского оружия для ударов по территории РФ.

«Они в силу непонятных причин недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить», — заявил Рябков, отвечая на вопросы журналистов.

Замглавы МИД РФ призвал «американских деятелей потратить время на изучение того, что было сказано Путиным, в частности, на пресс-конференции по итогам переговоров в Ташкенте». «Это весьма значимое предупреждение, и к нему нужно относиться с максимальной серьезностью», — подчеркнул Рябков.

Рябкова также попросили прокомментировать возможную причастность США к ударам по российскими системам предупреждения о ракетном нападении и сказать, последует ли на это ответ со стороны РФ.

«Это не первый раз, когда режим в Киеве попытался нарушить нормальное функционирование важных звеньев нашей военной организации, в том числе имеющих отношение к стратегической сфере. Вот эти поползновения будут нами пресекаться. Ответы могут быть асимметричными», — подчеркнул Рябков

«Что касается позиции США, то она максимально безответственна. Они выписали индульгенцию Киеву на любые преступления, любые акции такого рода и не делают ничего для того, чтобы пресечь опасные провокационные шаги своих подопечных», — сказал замглавы МИД, добавив, что и «для США это тоже не бесплатно, и последствия они почувствуют».

Ряд стран, поддерживающих Украину, в том числе США, разрешили ВСУ использовать переданное ими оружие для ударов по территории России.

Утром 23 мая беспилиотники атаковали воинскую часть в поселке Глубокий под Армавиром в Краснодарском крае, повредив, как свидетельствуют фотографии, надгоризонтную радиолокационную станцию «Воронеж-ДМ». Эта РЛС входит в российскую систему предупреждения о пусках ядерных ракет, станция обеспечивает радиолокационный контроль на расстоянии до шести тысяч километров и способна одновременно контролировать до 500 объектов. 27 мая дрон атаковал объект системы предупреждения о ядерном ударе в Орске — в 1800 километрах от границы с Россией.

Читайте также

Некоторые страны уже разрешили Украине бить по территории РФ западным оружием, другие — думают об этом. Чем может ответить Россия? И к чему все это может привести?

Читайте также

Некоторые страны уже разрешили Украине бить по территории РФ западным оружием, другие — думают об этом. Чем может ответить Россия? И к чему все это может привести?