Опубликовано видео, на котором украинских пленных избивают и заставляют петь гимн СССР. Прокуратура Украины начала расследование

Прокуратура Украины начала расследование в связи с появившимся в соцсетях видео, на котором военные сопровождают украинских пленных на участке фронта на харьковском направлении и заставляют их петь гимн СССР.

На видео пленных, у которых завязаны глаза, ведут цепочкой по лесной дороге. Сопровождающие их военные требуют от пленных петь гимн, а затем бьют тех, кто идет впереди. «Че думаешь, у тебя БР-6 (бронежилет — прим. „Медузы“), что ли, непробиваемая», — говорит один из бойцов упавшему от удара пленному. «Че, убивать его?» — спрашивает другой, стоя над лежащим. Когда тот не встает, боец стреляет из автомата в землю рядом с его головой.

В офисе Генпрокурора Украины заявили о жестоком обращении и психологическом давлении на пленных. Действия военнослужащих, которые их сопровождали, назвали нарушением Женевских конвенций, согласно которым пленные имеют право на гуманное обращение.

Досудебное расследование открыто по статье о нарушении законов и обычаев войны (статья 438 УК Украины), его ведет Харьковская областная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины. Следователи устанавливают личности потерпевших и военнослужащих на видео.

Журналисты телеканала «Суспильне» идентифицировали одного из военных, снимавшего видео. По их данным, это 32-летний Алексей Киприн из Санкт-Петербурга. На видео его называют позывным «Барс». Как пишет «Суспильне», Киприн в своих соцсетях публиковал фото в военной форме разных лет с комментарием, что он «на страже Руси с 2014 года». По данным журналистов, он служил в милиции самопровозглашенной ЛНР. Интервью Киприна также есть на сайте Минобороны России — в нем его называют командиром штурмовой роты с позывным «Барс». Кроме того, по информации из соцсетей, у Киприна есть орден Святого Георгия — высшая военная награда России.

Журналисты связались с Киприным в вотсаппе. Он, думая, что переписывается с «российской пропагандисткой», как уточняет «Суспильне», ответил: «Гимн пели плохо. Подзатыльников надавали и в лагерь военнопленных передали».

хроника 831-го дня войны

Война Восемьсот тридцать первый день. Онлайн «Медузы»

хроника 831-го дня войны

Война Восемьсот тридцать первый день. Онлайн «Медузы»