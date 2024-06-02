Война Восемьсот тридцатый день. Онлайн «Медузы»

В Шебекино шесть мирных жителей пострадали при обстреле

В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадали шесть мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Пятеро получили осколочные ранения рук и ног в двух автобусах. У шестого пострадавшего — осколочное ранение левого предплечья, в момент обстрела он находился на улице, уточнил Гладков. Всех пострадавших доставили в больницу.

Минобороны России в течение утра дважды сообщало о сбитых над Белгородской областью беспилотниках. Около 7 утра над регионом был уничтожен один украинский дрон, между 8:00 и 8:30 — еще три дрона.