Война Восемьсот тридцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 июня читайте здесь.
Главные новости:
- Замглавы администрации района в Белгородской области погиб при детонации боеприпаса.
- В Шебекино шесть мирных жителей пострадали при обстреле.
Над Украиной были сбиты 24 дрона из 24
Российские войска атаковали территорию Украины крылатой ракетой «Искандер-К», запущенной в направлении Харьковской области, зенитной управляемой ракетой С-300 и 25 ударными дронами типа «Шахед-131/136», сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Все 24 беспилотника были сбиты. По информации Олещука, дроны были уничтожены в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях.
В Шебекино шесть мирных жителей пострадали при обстреле
В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадали шесть мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Пятеро получили осколочные ранения рук и ног в двух автобусах. У шестого пострадавшего — осколочное ранение левого предплечья, в момент обстрела он находился на улице, уточнил Гладков. Всех пострадавших доставили в больницу.
Минобороны России в течение утра дважды сообщало о сбитых над Белгородской областью беспилотниках. Около 7 утра над регионом был уничтожен один украинский дрон, между 8:00 и 8:30 — еще три дрона.
Замглавы администрации района в Белгородской области погиб при детонации боеприпаса
Заместитель главы администрации Корочанского района и секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко погиб в результате детонации боеприпаса, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Еще трое представителей администрации получили ранения: глава района Николай Нестеров, глава Мелиховского сельского поселения Андрей Веденин и глава Шляховского сельского поселения Игорь Шевляков. Им оказана медицинская помощь, они находятся на рабочих местах, уточнил Гладков.
Игорь Нечипоренко был назначен заместителем главы района осенью 2021 года. Гладков представлял его как финалиста кадрового проекта «Новое время», направленного на «выявление и продвижение перспективных управленцев», участники которого получали работу в госструктурах. Нечипоренко, по данным местных СМИ, был пенсионером МВД.
Здравствуйте. Начинается 830-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.