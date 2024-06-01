Война Восемьсот двадцать девятый день. Онлайн «Медузы»

Фонд американского филантропа Говарда Баффета The Howard G. Buffett Foundation профинансирует восстановление типографии «Фактор-Друк» в Харькове, разрушенной российским ракетным ударом 23 мая.

По словам главы военной администрации Харьковской области Олега Синегубова, типографию планируют восстановить в течение четырех-пяти месяцев.

«Россияне пытаются сломать нашу культурную идентичность, как и сотни лет назад отрезать нам доступ к языку, литературе и, самое главное, уничтожить государственность. У них это не получится», — пишет он в телеграме.

В результате российской атаки в типографии «Фактор-Друк» погибли семеро человек, еще 21 получил ранения. Ракетным ударом был разрушен производственный комплекс, сгорели около 50 тысяч книг.