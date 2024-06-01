Война Восемьсот двадцать девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 31 мая читайте здесь, фотографии прошедшего дня войны смотрите здесь.
Главные новости:
- Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. ВСУ сбили 35 ракет и 46 дронов. В пяти областях повреждены энергообъекты.
- Bloomberg: G7 и ЕС готовят санкции против банков, которые используют российский аналог SWIFT.
- «Это касается всего региона на севере, откуда российские силы обстреливают Украину». Белый дом уточнил, где ВСУ могут использовать американское оружие для ударов по России.
- Опубликован спутниковый снимок порта «Кавказ» после ракетного удара ВСУ. По данным «Радио Свобода», повреждена нефтебаза.
Фонд американского филантропа Говарда Баффета The Howard G. Buffett Foundation профинансирует восстановление типографии «Фактор-Друк» в Харькове, разрушенной российским ракетным ударом 23 мая.
По словам главы военной администрации Харьковской области Олега Синегубова, типографию планируют восстановить в течение четырех-пяти месяцев.
«Россияне пытаются сломать нашу культурную идентичность, как и сотни лет назад отрезать нам доступ к языку, литературе и, самое главное, уничтожить государственность. У них это не получится», — пишет он в телеграме.
В результате российской атаки в типографии «Фактор-Друк» погибли семеро человек, еще 21 получил ранения. Ракетным ударом был разрушен производственный комплекс, сгорели около 50 тысяч книг.
Политик Илья Яшин с декабря 2022 года находится в исправительной колонии общего режима № 3 в Смоленской области. Его приговорили к восьми с половиной годам заключения, обвинив в распространении «фейков» о российской армии. Дело на Яшина завели после его стрима об убийстве мирных жителей в Буче. С началом полномасштабной войны политик не уехал из России, хотя ему грозила очевидная опасность. Сейчас Яшин регулярно делится тюремными наблюдениями в социальных сетях. 31 мая он опубликовал пост о трех заключенных из его колонии, которые уехали на войну и не вернулись.
О чем еще говорилось на брифинге Минобороны РФ
- Группировка войск «Север» продолжает продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение восьми бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Нескучное, Жовтневое, Юрченково, Липцы, Кутузовка и Шестаково Харьковской области, отразила пять контратак штурмовых групп в районах Старицы и Волчанска.
- Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи, нанесла поражение четырем бригадам ВСУ в районах Новоегоровки, Серебрянки и Григоровки, отразила контратаку штурмовой группы в районе Червоной Дибровы.
- «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Кривая Лука, Зализнянское, Орехово-Василевка, Калинино, Андреевка и Северск Донецкой области.
- Группировка «Центр» улучшила тактическое положение, нанесла поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Карловка, Евгеновка, Розовка, Воздвиженка и Зеленое Поле Донецкой области, отразила шесть контратак в районах Новоалександровки, Уманского, Новгородского и Новопокровского.
- Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи, нанесла поражение двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой области.
- Группировка «Днепр» нанесла поражение двум бригадам ВСУ в районах Степногорска Запорожской области и Тягинки Херсонской области.
- Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли удар по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывавших полетные задания для ударных беспилотников, а также поразили скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах.
- Средства ПВО за сутки сбили 62 беспилотника, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и три управляемые авиационные бомбы Hammer.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены»
Минобороны РФ отчиталось о ночной атаке по энергетической инфраструктуре Украины.
Вот что было заявлено на ежедневном брифинге российского военного ведомства:
В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса. Кроме того, поражены арсеналы хранения западного вооружения.
Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.
Власти Украины заявляли, что под ночной российский удар попали энергетические объекты в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях. По данным ВСУ, российские военные выпустили по Украине 53 ракеты разных типов и 47 ударных беспилотников. Украинские военные сбили 35 ракет и 46 дронов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Владимир Зеленский подвел итоги третьего саммита «Украина — Северная Европа», прошедшего накануне в Стокгольме.
На саммите Украина подписала соглашения о безопасности со Швецией, Исландией и Норвегией, которые, по словам Зеленского, «будут нас укреплять до вступления Украины в НАТО».
Швеция предоставит Украине военную помощь на сумму около 6,5 миллиарда евро в течение 2024-2026 годов. В нее входят артиллерийские системы Archer и артиллерийские снаряды, боевые машины CV 90, специализированные самолеты ASC 890, бронетехника, усиление морской безопасности, содействие разминированию, беспилотные аппараты, а также перспектива передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen с соответствующим обучением.
Исландия в течение 2024-2028 годов будет ежегодно выделять почти 30 миллионов долларов на закупку и поставку оборонных материалов и снаряжения, а также будет сотрудничать с Украиной для развития ее оборонной промышленности. Исландия обязуется продолжать транспортировать в Украину военные грузы и оборудование от союзников по НАТО зафрахтованными грузовыми самолетами.
Норвегия предоставит Украине около 1,2 миллиарда евро военной помощи в этом году, а всего в долгосрочную Программу Нансена по поддержке Украины заложено почти 6,4 миллиарда евро на 2023-2027 годы. Вместе с союзниками Норвегия фиксирует четкую готовность передать истребители F-16. Кроме того, продолжит предоставлять системы NASAMS, оборудование к ним и будет обучать специалистов.
В Белгородском районе уже дважды с утра запускали сирену ракетной опасности.
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о нескольких атаках ВСУ на местные населенные пункты.
В частности, в районе села Нижнее Березово-Второе Шебекинского городского округа дрон повредил работавший в поле КАМАЗ. Сотрудники сельхозпредприятия успели покинуть место инцидента.
В селе Безымено Грайворонского городского округа упал и взорвался дрон-камикадзе, повредив окна, кровлю и забор в частном жилом доме. Пострадавших нет.
В селе Графовка Краснояружского района из-за обстрела повреждена линия электропередачи. Без света остались жители шести населенных пунктов: поселка Прилесье, сел Графовка, Романовка, Демидовка, Поповка и Репяховка.
После полудня над Белгородом сработала система ПВО — на подлете к городу были сбиты несколько воздушных целей. По предварительной информации от Гладкова, пострадавших и разрушений нет.
Представители стран G7 и Евросоюза обсуждают возможность введения ограничения против банков, которые используют российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Как отмечает агентство, обсуждения проходят в частном порядке в преддверии встречи G7 в Италии, на которой главы правительств стран-участниц намерены согласовать комплекс мер по «более эффективному обеспечению соблюдения санкций», введенных против РФ.
По словам источников, под новые ограничения могут попасть банки, которые используют СПФС для обхода санкций. В свою очередь Bloomberg отмечает, что с 2022-го по 2023 год использование российской системы возросло почти в три раза. СПФС используют иностранные банки в 20 странах, включая Китай, Белоруссию, Армению, Таджикистан и Казахстан.
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
Офис генпрокурора Украины сообщает о национализации миллиардных активов компании, связанной с российским букмекером.
Украинский Минюст взыскал через суд в доход государства ценные бумаги и средства на сумму свыше 1,8 миллиарда гривен (более 44 миллионов долларов), принадлежащих компании-нерезиденту Латвийской Республики, связанной с Россией.
Название компании в пресс-релизе не упоминается, но говорится, что она имеет тесную связь с российским букмекером «1xBet».
«Источниками происхождения средств, поступавших на банковские счета компании-нерезидента, которая, среди прочего, осуществляет процессинг букмекерской деятельности на территории государства-агрессора, были перечисления из российских и белорусских финансовых учреждений», — заявили в прокуратуре.
Правоохранительные органы ведут досудебное расследование по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (статья 110-2 УК Украины).
За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 16 регионов Украины: Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Сумской, Винницкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Херсонской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровненской, Черниговской областей. Об этом сообщает медиацентр ВСУ.
В общей сложности были атакованы 91 населенный пункт и 120 объектов инфраструктуры.
Российские войска применяли минометы, артиллерию, танки, реактивные системы залпового огня, оперативно-тактические ракетные комплексы, беспилотники, стратегическую и тактическую авиацию.
Юлия Навальная встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Фото со встречи вдова лидера российской оппозиции опубликовала в своем твиттере.
«Говорили, как Франция может помочь гражданскому обществу в России и за её пределами в борьбе с Путиным и его диктатурой. Благодарна ему, что он понимает: в России много людей, которые против войны, и им нужна помощь и поддержка», — пишет Навальная.
В пресс-релизе Елисейского дворца сообщается, что президент Франции «еще раз выразил соболезнования Юлии Навальной в связи с неоправданной смертью Алексея Навального 16 февраля 2024 года, когда он находился в заключении в России».
Польша ночью поднимала в небо авиацию из-за ракетной атаки России на Украину.
«Это была долгая и напряженная ночь для всей системы ПВО Польши», — говорится в заявлении Оперативного командования страны в соцсети Х.
В настоящее время в связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации по территории Украины действие польской и союзной авиации в воздушном пространстве Польши прекращено, а развернутые силы и средства вернулись к штатной оперативной деятельности.
Массированный ракетный удар дальнего радиуса действия РФ охватил всю территорию Украины, включая приграничные с Польшей регионы. Удары наносились с использованием крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов «Шахед» и баллистических ракет, запущенных из Черноморского региона.
Польские военные следят за ситуацией на территории Украины на постоянной основе и находятся в постоянной готовности к обеспечению безопасности польского воздушного пространства.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Ситуация на фронте к 10:30 1 июня
- За прошедшие сутки произошли 105 боевых столкновений. Войска РФ нанесли четыре ракетных удара с применением восьми ракет, 57 авиаударов с применением 70 КАБов, задействовали 1303 дрона-камикадзе, из них девять «шахедов», 15 «ланцетов» и 1279 fpv-дронов, совершили около 3800 обстрелов из разных типов вооружения, в том числе 120 с применением реактивных систем залпового огня.
- Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия ВСУ за сутки поразили два места скопления личного состава, четыре пункта управления, две артиллерийские системы противника, средство ПВО, район сосредоточения военной техники и два склада горюче-смазочных материалов.
- Общие потери противника за сутки составили около 1130 человек, 12 танков, 12 боевых бронированных машин, 44 артиллерийских системы, 30 беспилотников оперативно-тактического уровня, одна крылатая ракета, 101 автомобиль и 17 единиц специальной техники.
- В ночь на 1 июня войска РФ нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив 53 ракеты разных типов, а 47 ударных беспилотников типа «Shahed». ВСУ сбили 81 воздушную цель: 30 крылатых ракет Х-101/Х-555, четыре крылатых ракеты «Калибр», одну крылатую ракету «Искандер-К» и 46 ударных дрона.
- С начала суток произошли 20 боевых столкновений. Россияне нанесли четыре авиационных удара с применением семи КАБов, 92 раза атаковали дронами-камикадзе, применив 47 «шахедов» и 45 fpv-дронов, почти 600 раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты Украины из разных типов вооружения.
- На харьковском направлении с начала суток ВСУ отбили одну атаку противника вблизи Липцев. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонные рубежи. За сутки российские войска потеряли на этом направлении 126 военных, 17 автомобилей и две единицы специальной техники. Повреждены три артиллерийские системы противника.
- На купянском направлении российские войска один раз атаковали в районе Дружелюбовки. Понесли потери и отошли. За сутки войска РФ потеряли на этом направлении 79 человек, один танк Т-80 и автомобиль.
- На северском направлении в настоящее время продолжаются пять боевых столкновений недалеко от Раздолевки и Ивано-Дарьевки. Потери позиций ВСУ не допущены. Ситуация контролируется.
- На краматорском направлении с начала суток отражена одна попытка противника продвинуться в районе Клещеевки. Подразделения Сил обороны сдерживают давление, на отдельных направлениях усиливают позиции.
- На покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения противника. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения вблизи Сокола и Невельского. Ситуация под контролем сил обороны Украины.
- На кураховском направлении продолжаются шесть боев вблизи Георгиевки, Константиновки и Водяного. Ситуация напряженная, но остается под контролем ВСУ.
- На ореховском направлении противник совершил одну безуспешную атаку в районе Работино. Потери позиций не допущены.
- На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Генеральный директор немецкого производителя шоколада Ritter Sport Андреас Ронкен, которого с начала полномасштабной войны в Украине критикуют за отказ компании уйти с российского рынка, в интервью изданию Focus объяснил свое решение.
«Наше решение было правильным, и я бы принял его снова. Войну нельзя выиграть за счет продовольственных ограничений», — сказал Ронкен. Он добавил, что из-за своей позиции получал угрозы убийством.
Ронкен заявил, что «в России дети тоже любят шоколад», а сложившаяся ситуация «иллюстрирует дилемму между отношением и ответственностью». Ронкен пояснил, что Россия — второй по величине рынок сбыта Ritter Sport. По его словам, если бы компания перестала работать в России, то ей пришлось бы уволить 200 человек с единственного завода в Германии, расположенного в городе Вальденбух. Еще один завод компании находится в Австрии.
Четыре человека пострадали во Львовской области в результате ночной российской атаки, пишет глава МВД Украины Игорь Клименко.
Под ударами оказались объекты энергетической инфраструктуры в пяти областях Украины. Все возникшие на них пожары оперативно ликвидированы.
Также под обстрел попала база отдыха в Харьковской области. Пострадали 12 человек, в том числе беременная женщина и восемь детей в возрасте от 3 до 17 лет.
В Никополе Днепропетровской области российский FPV-дрон атаковал маршрутный автобус. Ранены четыре человека, в том числе ребенок.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано почти 600 российских обстрелов по территории Украины, в результате которых пострадали более 60 гражданских лиц, сообщил министр.
В Харькове при разборе завалов на месте подъезда жилого дома, разрушенного ракетным ударом РФ 31 мая, обнаружили тело еще одного погибшего, сообщает МВД Украины.
По словам главы военной администрации Харьковской области Олега Синегубова, общее число погибших в результате ударов по Новобаварскому району Харькова достигло семи человек.
Поисковые работы продолжаются, под завалами могут находиться еще две женщины.
Владимир Зеленский прокомментировал ночную российскую атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Гражданские люди, инфраструктура, энергетические объекты. Это то, с чем воюет Россия. Этой ночью очередной обстрел из более 50 ракет разных типов и около 50 дронов «Шахед» был направлен на юг, центр и запад Украины.
Я благодарен нашим воинам за то, что большинство из них уничтожены, но были и попадания. Все службы работают на месте, чтобы обеспечить восстановление и помощь. Каждый пострадавший получит всю необходимую помощь.
Главная цель России — нормализовать террор, использовать отсутствие достаточного количества средств ПВО и решительности партнеров Украины.
Российские террористы понимают только язык силы. И единственный способ остановить этот террор и не дать ему стать нормой — своевременно принимать эффективные решения. Полная защита украинского неба должна стать нормой, чтобы безумцы в Кремле поняли, что их террор не достигает своих целей.
Партнеры точно знают, что для этого нужно. Дополнительные «пэтриоты» и другие современные системы ПВО для Украины. Ускорение и расширение поставок F-16 в Украину. Обеспечение наших воинов всеми необходимыми возможностями.
Только тогда, когда Путин лишится возможности бить по гражданским людям и гражданской инфраструктуре, он будет вынужден прекратить свой террор. Это испытание на человечность и решительность для свободного мира. Либо мы вместе пройдем этот тест, либо мир погрузится в еще большую дестабилизацию и хаос.
О ситуации в других регионах Украины к утру 1 июня
В Кировоградской области в ходе российской ракетной атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет.
В Николаевской области ночью силы ПВО отражали российскую ракетную атаку. Также под артиллерийскими обстрелами находились город Очаков и Куцурубская община. Пострадавших нет.
В Ивано-Франковской области атакован объект энергетической инфраструктуры. На нем возник пожар. Пострадавших нет.
В Херсонской области за сутки под обстрелами находились 16 населенных пунктов, включая областной центр. Российские военные атаковали жилые кварталы, повреждены два частных дома, административное здание, территория медицинского учреждения, автобусная остановка, линия электропередач и частный автомобиль. Пять человек получили ранения.
В Сумской области ночью и утром российские военные дважды обстреляли приграничные территории в Середино-Будской, Белопольской общинах. Зафиксировано 10 взрывов. О пострадавших не сообщается.
Утром 1 июня около 5:00 российские войска нанесли ракетный удар по Балаклее Изюмского района, сообщает глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.
Удар пришелся по двум частным домам, в которых в тот момент находились 12 человек: четверо взрослых, в том числе беременная женщина, и восемь детей в возрасте от двух до 17 лет. В зданиях возник пожар.
Всех пострадавших в состоянии средней тяжести доставили в больницу.
В Днепропетровской области российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру — зафиксированы несколько пожаров.
Силы ПВО сбили над областью девять ракет и десять беспилотников, рассказал глава военной администрации региона Сергей Лысак.
Вечером и утром в Никополе зафиксированы обстрелы и атаки дронов. Также под ударом находилась Покровская община.
Ранены четыре человека. Среди них — семилетняя девочка. 69-летний мужчина и две женщины 74 и 68 лет.
Повреждены автобус, двухэтажное неэксплуатируемое здание, частный дом, хозяйственное сооружение.
В Запорожской области в ходе ракетной бомбардировки повреждены 20 жилых домов, объект энергетической инфраструктуры и заведения социальной сферы. Пострадавших нет.
По словам главы военной администрации региона Ивана Федорова, сейчас временно перекрыто движение по плотине Днепровской ГЭС.
Объезд осуществляется через Арковый мост острова Хортица, а также через Новые мосты и Хортицкий район.
В общей сложности за минувшие сутки российские войска 546 раз ударили по Запорожской области. Под огнем находились 12 населенных пунктов.
Львов, 1 июня
В ходе российской ночной атаки повреждены три объекта критической инфраструктуры во Львовской области, сообщил глава региона Максим Козицкий.
По его данным, подразделения Воздушного командования «Запад» за ночь уничтожили над Львовской областью 16 крылатых ракет Х-101/Х-555 и «Калибр» и четыре ударных дрона типа «Shahed-131/136».
Погибших и пострадавших нет.
Системы жизнеобеспечения во Львовской области работают в штатном режиме, добавил Козицкий.
Ночью в Винницкой области в ходе российской атаки произошел пожар на объекте критической инфраструктуры, сообщил глава военной администрации региона Сергей Борзов.
Причиной возгорания стали упавшие обломки сбитого дрона. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Пострадавших нет.
Где и какой именно объект поврежден, Борзов не уточнил.
Директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер заявил в интервью украинскому телеканалу ТСН 31 мая, что Вооруженные силы Украины могут использовать американское оружие для ударов по любым российским территориям возле северной границы Украины, если армия РФ ведет оттуда обстрел.
«Это касается всего региона на севере [у украинско-российской границы], откуда российские силы обстреливают Украину. Раньше они могли относительно безопасно оттуда вести обстрелы, но теперь украинские силы могут использовать наши боеприпасы и оружие, чтобы иметь возможность вести огонь в ответ», — заявил Карпентер.
Как подчеркивает ТСН, удары ВСУ по России американским оружием не ограничены границами Харьковской области, как об этом сообщали западные СМИ.
Западные медиа со ссылкой на источники сообщили, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине наносить удары по территории России американским оружием, но только рядом с границей в районе Харькова, где российская армия пытается идти в наступление.
В ночь на 1 июня в Белгороде сработала система ПВО — на подлете к городу сбили несколько воздушных целей, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
Российские агентства сообщали о взрывах над Белгородом. РИА Новости сообщило о семи, ТАСС — о двадцати.
По словам губернатора, в ходе атаки в поселке Разумное Белгородского района были повреждены четыре частных дома и один автомобиль. Пострадавших нет.
Также в течение ночи под обстрелами находились село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа (там повреждена линия электропередачи), Мокрая Орловка Грайворонского городского округа и Беленькое Борисовского района (повреждены семь домов).
Минобороны РФ сообщило, что утром около 8:30 1 июня над Белгородской областью были сбиты два украинских беспилотника.
Вечером 31 мая войска РФ атаковали Одессу, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
По предварительным данным, удар был нанесен баллистической ракетой с кассетным боеприпасом. Целью атаки стала припортовая инфраструктура.
В результате обстрела ранены два человека: 28-летняя женщина и 37-летний мужчина. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Россия нанесла массированный ракетный удар по энергетической системе Украины
В ночь на 1 июня военные РФ запустили по территории Украины 53 ракеты разных типов и 47 ударных беспилотников типа «Шахед-131/136», сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
По его словам, российские военные атаковали объекты критической инфраструктуры в нескольких регионах Украины.
Армия РФ запустила:
- 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков — Саратовская область, воздушное пространство над акваторией Каспийского моря);
- 4 баллистических ракеты «Искандер-М» (из аннексированного Крыма);
- одну крылатую ракету «Искандер-К» (из Крыма);
- 10 крылатых ракет «Калибр» (с северо-восточной части акватории Черного моря);
- три управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Запорожской области);
- 47 ударных БПЛА типа «Shahed-131/136» (район пусков — Приморско-Ахтарск).
ВСУ удалось сбить 81 воздушную цель: 30 крылатых ракет Х-101/Х-555, четыре крылатых ракеты «Калибр», одну крылатую ракету «Искандер-К» и 46 беспилотника.
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что под удар попали энергетические объекты в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях. «Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией», — написал Галущенко.
В энергетической компании ДТЭК сообщили, что российские войска атаковали две тепловые электростанции. «Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки», — говорится в заявлении ДТЭК.
В компании отметили, что это уже шестая атака войск РФ на теплоэлектростанции ДТЭК за последние два с половиной месяца. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 180 раз.
Расследовательский проект «Схемы» («Радио Свобода») опубликовал спутниковый снимок порта «Кавказ» в Краснодарском крае, на котором, как утверждается, показаны последствия ракетных ударов, нанесенных утром 31 мая. Снимок предоставила компания Planet Labs, которая занимается коммерческой спутниковой съемкой.
Журналисты сравнили снимок от 31 мая со снимком, сделанным днем ранее. «Согласно изображениям, повреждениям подверглась часть нефтяного терминала», — пишут журналисты «Схем».
Кроме того, как указывает издание, на снимке видно, что из акватории порта убрали крупные суда.
По данным издания «Крым.Реалии» («Радио Свобода»), нефтебаза в порту «Кавказ» играет важную роль в поставках Россией топлива на оккупированные территории Украины. Нанесенный удар по порту, считают журналисты, может усложнить логистику для российской армии в Крыму и на южных фронтах.
Генштаб ВСУ заявил утром 31 мая, что украинские военные «поразили паромную переправу и нефтяной терминал порта „Кавказ“» украинскими ракетами, выпущенными из комплекса «Нептун», а украинские беспилотники атаковали «еще один нефтетерминал» в регионе.
В Минобороны РФ утверждали, что средства ПВО уничтожили и перехватили пять ракет «Нептун» и 29 беспилотников над Краснодарским краем. Власти Темрюкского района края, где расположен порт «Кавказ», заявили, что в результате атаки пострадала инфраструктура нефтебазы, загорелись три цистерны с нефтепродуктами, ранены два сотрудника базы.