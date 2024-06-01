Войска РФ запустили по Украине 53 ракеты и 47 ударных беспилотников. В пяти областях были повреждены энергетические объекты

Военные РФ в ночь на 1 июня запустили по территории Украины 53 ракеты разных типов и 47 ударных беспилотников типа «Шахед-131/136», сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

По его словам, российские военные атаковали объекты критической инфраструктуры в нескольких регионах Украины. ВСУ удалось сбить 35 ракет и 46 дронов.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что под удар попали энергетические объекты в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях. «Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией», — написал Галущенко.

В энергетической компании ДТЭК сообщили, что российские войска атаковали две тепловые электростанции. «Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки», — говорится в заявлении ДТЭК. В компании отметили, что это уже шестая атака войск РФ на теплоэлектростанции ДТЭК за последние два с половиной месяца.

Глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович написал, что в результате удара по энергетическому объекту в регионе, по предварительным данным, никто не пострадал. В Ивано-Франковской области также обошлось без пострадавших, однако в результате атаки начался пожар, к тушению которого были привлечены 101 пожарный и 33 единицы техники, написала глава областной администрации Светлана Онищук.

Власти Днепропетровской и Запорожской областей также сообщили об атаках на объекты энергетической инфраструктуры. По их данным, пострадавших нет. Глава администрации Запорожской области Иван Федоров уточнил, что после российских ударов движение по Днепровской гидроэлектростанции было временно перекрыто.

Российские войска регулярно атакуют регионы Украины ракетами и дронами, часто целью ударов становятся объекты энергетики. Президент России Владимир Путин говорил, что войска РФ атакуют объекты энергетики Украины в ответ на удары украинских беспилотников по российским энергообъектам. Также он называл эти атаки частью процесса «демилитаризации» Украины.