Опубликован спутниковый снимок порта «Кавказ» после ракетного удара ВСУ. По данным «Радио Свобода», повреждена нефтебаза

Расследовательский проект «Схемы» («Радио Свобода») опубликовал спутниковый снимок порта «Кавказ» в Краснодарском крае, на котором, как утверждается, показаны последствия ракетных ударов, нанесенных утром 31 мая. Снимок предоставила компания Planet Labs, которая занимается коммерческой спутниковой съемкой.

Журналисты сравнили снимок от 31 мая со снимком, сделанным днем ранее. «Согласно изображениям, повреждениям подверглась часть нефтяного терминала», — пишут журналисты «Схем».

Кроме того, как указывает издание, на снимке видно, что из акватории порта убрали крупные суда.

По данным издания «Крым.Реалии» («Радио Свобода»), нефтебаза в порту «Кавказ» играет важную роль в поставках Россией топлива на оккупированные территории Украины. Нанесенный удар по порту, считают журналисты, может усложнить логистику для российской армии в Крыму и на южных фронтах.

Генштаб ВСУ заявил утром 31 мая, что украинские военные «поразили паромную переправу и нефтяной терминал порта „Кавказ“» украинскими ракетами, выпущенными из комплекса «Нептун», а украинские беспилотники атаковали «еще один нефтетерминал» в регионе.

В Минобороны РФ утверждали, что средства ПВО уничтожили и перехватили пять ракет «Нептун» и 29 беспилотников над Краснодарским краем. Власти Темрюкского района края, где расположен порт «Кавказ», заявили, что в результате атаки пострадала инфраструктура нефтебазы, загорелись три цистерны с нефтепродуктами, ранены два сотрудника базы.

Вооруженные силы Украины 30 мая нанесли ракетный удар по Крыму и вывели из строя два парома Керченской паромной переправы, заявил ранее Генштаб ВСУ. По данным украинских военных, паромы курсировали в порт «Кавказ» и использовались для военной логистики.