Российские военные обстреляли Харьков. Одна из ракет попала в пятиэтажный дом, четыре человека погибли

Военные РФ в ночь на 31 мая запустили по территории Украины четыре беспилотника типа «Шахед-131/136» и нанесли удар по Харькову пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а по Киеву — крылатой ракетой «Искандер-К», сообщил командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук.

По его словам, ВСУ сбили четыре дрона в пределах Киевской, Запорожской, Днепропетровской областей, а также крылатую ракету «Искандер-К» в Киевской области.

В Харькове одна из ракет попала в пятиэтажный дом, рассказал глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. В результате разрушены этажи с третьего по пятый, произошел пожар.

Другие ракеты, как заявили в областной прокуратуре, упали рядом с домом. Разрушено частное предприятие, повреждено более 20 многоэтажных жилых домов, автомобиль скорой помощи и пожарной службы.

По последним данным, при обстреле в Харькове погибли четыре человека, пострадали 25 человек, в том числе два ребенка — мальчик и девочка 12 лет.

В Киеве в результате падения обломков сбитой ракеты в Голосеевском районе возник пожар в нежилом помещении, сообщили власти города. Огнем повреждены частная станция технического обслуживания, автомойка, шесть автомобилей и склад. Информации о погибших и пострадавших нет.

Как живет Харьков под обстрелами

Харьков продолжает жить под постоянными обстрелами. Город прощается с погибшими и проводит «последние звонки» в школах Восемьсот двадцать третий день войны. Фотографии

Как живет Харьков под обстрелами

Харьков продолжает жить под постоянными обстрелами. Город прощается с погибшими и проводит «последние звонки» в школах Восемьсот двадцать третий день войны. Фотографии