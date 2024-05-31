Война Восемьсот двадцать восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 30 мая читайте здесь.
Главные новости:
- Российские военные обстреляли Харьков. Одна из ракет попала в пятиэтажный дом, пять человек погибли.
- Politico: Байден тайно разрешил Украине наносить удары по целям в России — но только для предотвращения обстрелов Харькова.
- Минобороны РФ заявило, что за ночь сбило пять ракет и 29 беспилотников в Краснодарском крае. В результате атаки загорелась нефтебаза.
- Reuters: Китай не примет участие в саммите мира в Швейцарии.
- Из-за атаки беспилотников на предприятиях в Казани объявили эвакуацию, аэропорты Татарстана временно прекращали работу.
В Петербурге задержали исполнительного директора ассоциации «Пошли-поехали» Германа Мойжеса, сообщила «Фонтанка» без ссылки на источник. По данным издания, на велоактивиста завели дело о госизмене.
Мойжеса, пишет «Фонтанка», задержали 28 мая в Адмиралтейском районе Петербурга, а затем арестовали и отправили в московское СИЗО «Лефортово». При этом издание не обнаружило в базе судов Москвы и Петербурга решение о заключении Мойжеса под стражу. В чем обвиняют велоактивиста, также неизвестно.
Анонимный источник «Бумаги» подтвердил, что Мойжес задержан. Однако у близких активиста нет информации о том, что его арестовали по делу о госизмене, отмечает издание.
- Герман Мойжес — велоактивист и директор компании «Пошли-поехали», которая занимается развитием велосипедной и пешеходной инфраструктуры. Мойжес также известен как юрист и управляющий партнер группы компаний «Аверс Германия», которая помогает оформлять виды на жительство в Германии гражданам России, Украины, Казахстана и других стран. По данным «Фонтанки», в ближайшее время Мойжес собирался поехать в Германию, где живет его родственница, которую активист хотел привезти в Россию на лето.
Российская армия в ходе майского наступления в Харьковской области вынудила противника отступить на важных участках на восемь-девять километров, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
За месяц войска РФ взяли под контроль 28 населенных пунктов в Харьковской области, а всего с начала 2024 года захватили 880 квадратных километров территории Украины, утверждает министр.
По словам Белоусова, в мае ВСУ потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения, в том числе 290 танков и боевых бронированных машин.
«Все цели СВО будут непременно достигнуты. Мы действуем решительно и соразмерно угрозам безопасности. Все попытки нанести РФ стратегическое поражение бесперспективны», — заявил Белоусов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонные переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.
По словам Сырского, стороны обсудили насущные потребности украинской армии с учетом оперативной обстановки на фронте и стратегических задач Украины.
«Поблагодарил за чрезвычайно важную военно-техническую помощь: боеприпасы, управляемые ракеты и инженерную технику. Каждая единица военной техники и оружия проходит испытания в реальных боевых условиях, что укрепляет военный потенциал наших партнеров», — пишет главком ВСУ в своем телеграм-канале.
За минувшие сутки российские войска обстреляли территорию девяти регионов Украины: Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Сумской, Киевской, Николаевской, Херсонской, Черниговской областей.
По данным медиацентра ВСУ, в общей сложности были атакованы 81 населенный пункт и 181 объект инфраструктуры.
Российская армия применяла минометы, танки, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, беспилотники и тактическую авиацию.
Число погибших и раненых среди гражданского населения уточняется.
Украинские военные нанесли удар по нефтяному терминалу в районе порта «Кавказ» в Краснодарском крае, объявил Генштаб ВСУ.
Ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских сил ВС Украины поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта «Кавказ» в Краснодарском крае РФ. Это произошло в начале суток 31 мая — на следующую ночь после того, как Силы обороны Украины меткими ударами вывели из строя паромы Керченской паромной переправы на территории оккупированного украинского Крыма, курсировавшие в порт «Кавказ» и используемые для военной логистики агрессора.
Удар, по словам военных, был нанесен несколькими ракетами украинского производства из берегового ракетного комплекса «Нептун».
«Результаты объективного контроля подтверждают взрывы в местах прицеливания. Точность поражения целей доразведывается, — говорится в заявлении Генштаба. — „Современная“ и „эффективная“ российская противовоздушная оборона вновь оказалась бессильна против наших ракет и беспилотных систем и не смогла защитить важные объекты, используемые для логистики и поставки армии России».
Минобороны РФ подтверждало, что в ночь на 31 перехватило пять противокорабельных ракет «Нептун» и 29 беспилотников над территорией Краснодарского края.
Глава региона Вениамин Кондратьев сообщало, что в Темрюкском районе в результате атаки пострадала инфраструктура нефтебазы, загорелись три цистерны с нефтепродуктами.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Минобороны РФ подтвердило воздушную атаку в Татарстане.
Утром 31 мая силы ПВО сбили над территорией республики один украинский беспилотник, сообщили в российском военном ведомстве.
В пятницу в некоторых районах Казани объявлялась эвакуация сотрудников на предприятиях. Также временно не принимали и не отправляли рейсы аэропорты Казани и Нижнекамска.
Телеграм-каналы сообщали, что в Атнинском районе Татарстана был сбит дрон, который летел в сторону завода «Оргсинтез».
Начальник Нацполиции Украины в Харьковской области Владимир Тимошко, комментируя ночной обстрел в Харькове, заявил, что российская армия применила тактику повторного удара, чтобы нанести наибольший урон.
В ночь на 31 мая несколько российских ракет были выпущены по Новобаварскому району Харькова. В городе были слышны по меньшей мере пять взрывов.
Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом, уничтожив четвертый и пятый этажи одного из подъездов. Еще один боеприпас упал на территории гражданского производственного предприятия. Третья ракета попала в магазин, расположенный в трехэтажном здании.
По последним данным, погибли пять человек, еще 25 ранены.
Власти Китая не будут присутствовать на мирной конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня в Швейцарии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре источника.
По словам собеседников, Пекин отклонил приглашение, поскольку не были выполнены его условия — в частности, участие в саммите России.
На саммит мира, который созывают по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, приглашены делегации из 160 стран и международных объединений. Россию на мероприятие не звали. В Москве заранее говорили, что не примут приглашение, даже если оно поступит.
Три основных пункта, которые, по словам Зеленского, будут вынесены на обсуждение, касаются ядерной безопасности, продовольственной безопасности и обмена военнопленных по формуле «всех на всех». На саммит приглашены более 160 государств.
Зеленский приглашал на мероприятие президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. По данным Bloomberg, Байден, скорее всего, пропустит саммит, поскольку он пересекается с его мероприятием по сбору средств на предвыборную кампанию, которое пройдет в Калифорнии.
Президент Франции Эммануэль Макрон лично просил премьер-министра Канады Джастина Трюдо освободить Airbus от санкций, введенных в отношении российского производителя титана, пишет Reuters со ссылкой на три источника.
В конце февраля 2024 года Канада ввела санкции в отношении крупнейшего российского производителя титана «ВСМПО-Ависма», что, как пишет Reuters, «вызвало тревогу» у французского Airbus и других компаний, которые зависят от российских поставок титана на заводы в Канаде. Как отмечает издание, Airbus после этого решения оказался «на передовой» — все шасси для флагманского самолета A350-1000 производятся на одном заводе в Онтарио.
Канадский источник говорит, что напряженные звонки в Оттаву начались «сразу же, буквально в тот же день». По данным Reuters, телефонный разговор, в котором Макрон высказал свою просьбу, состоялся в марте. Канадский источник издания называет дату — 29 марта.
Источник, близкий к французскому президенту, сообщил, что Макрон приложил «значительные усилия», чтобы убедить Трюдо сделать исключение. «Многие сообщения были переданы на всех уровнях», — добавил он.
Другой собеседник Reuters сообщил, что по крайней мере еще одно европейское правительство также присоединилось к «лоббистским усилиям» Макрона. Канада поначалу, как пишет Reuters, «стояла твердо», но через несколько дней изменила свою политику, предоставив Airbus и другим компаниям послабления.
Обломки сбитой ракеты в Киеве повредили электросети и полностью разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе, сообщает энергетическая компания ДТЭК.
Без света остались около 10 частных домов и коммерческое предприятие.
Энергоснабжение обещают восстановить к концу дня.
Харьков, 31 мая
Последствия ракетной атаки РФ на город. Согласно последним данным, в результате обстрела погибли пять человек. Еще 25 местных жителей, включая двух детей, пострадали.
В ряде районов Казани на предприятиях утром 31 мая была объявлена эвакуация, сообщила пресс-служба главы Татарстана. Ее причину не уточнили.
Также утром временно не принимали и не отправляли рейсы аэропорты Казани и Нижнекамска. Самолеты, летевшие в Казань, были перенаправлены в Самару, сообщает РИА Новости. Ограничения на работу аэропортов Татарстана действовали около часа, потом они были сняты. Причины также не объявлялись.
Телеграм-каналы сообщали, что над Казанью были замечены беспилотники. По данным Baza, один из дронов был сбит в Атнинском районе Татарстана. По словам очевидцев, беспилотник летел в сторону завода «Оргсинтез». В свою очередь Mash, не уточняя источник информации, пишет, что Татарстан был атакован украинскими дронами «Лютый», которые являются копией турецкого БПЛА «Байрактар». Дроны, по версии издания, удалось сбить.
О ситуации в других регионах Украины к утру 31 мая
В Запорожской области войска РФ за сутки нанесли 372 удара. Под огнем находились восемь населенных пунктов. Поступило четыре сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
В Херсонской области за сутки под обстрелы попали 19 населенных пунктов, включая Херсон. Целью российских военных были жилые кварталы, повреждены девять частных домов. Зафиксированы попадания в учебное заведение, исправительное учреждение, газопровод и частный автомобиль. Погиб один человек.
В Днепропетровской области ночью сбит один российский беспилотник. Вечером и утром войска РФ нанесли артиллерийские удары по Никополю и Марганецкой общине. Погибших и пострадавших нет.
В Николаевской области ночью под артиллерийским обстрелом находился город Очаков. Пострадавших нет.
Российская армия нанесла в ночь на 31 мая удар крылатыми ракетами по Киеву.
По данным главы городской военной администрации Сергея Попко, все ракеты уничтожены силами ПВО.
В результате падения обломков в Голосеевском районе Киева возник пожар в нежилом помещении.
Огнем повреждены частная станция технического обслуживания, автомойка, шесть автомобилей и склад. Информации о погибших и пострадавших не поступало.
«Суспильне» публикует фото последствий российского ракетного удара по Харькову.
Четыре человека погибли и еще 25 ранены в результате ночного российского удара по Харькову, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.
В областном центре одна из ракет попала в пятиэтажный дом. В результате разрушены этажи с третьего по пятый, произошел пожар.
Другие ракеты, как заявили в областной прокуратуре, упали рядом с домом. Разрушено частное предприятие, повреждено более 20 многоэтажных жилых домов, автомобиль скорой помощи и пожарной службы.
Военные РФ в ночь на 31 мая запустили по территории Украины четыре беспилотника типа «Шахед-131/136» и нанесли удар по Харькову пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а по Киеву — крылатой ракетой «Искандер-К», сообщил командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук.
По его словам, ВСУ сбили четыре дрона в пределах Киевской, Запорожской, Днепропетровской областей, а также крылатую ракету «Искандер-К» в Киевской области.
Администрация президента США Джо Байдена тайно дала Украине разрешение наносить удары по территории России американским оружием — но только в районе Харькова, пишет Politico со ссылкой на три источника.
По словам неназванного американского чиновника, Байден поручил своей команде обеспечить Украине возможность использовать переданное ей оружие для противодействия российским силам, которые наносят или готовятся нанести удар в направлении Харькова. Он добавил, что политика относительно дальних ударов по целям в глубине России «не изменилась».
Публично Белый дом возражает против использования американского оружия для нанесения ударов по целям в глубине России, опасаясь, что это приведет к эскалации. В середине мая делегация украинских чиновников приехала в Вашингтон, чтобы убедить конгресс США в необходимости снятия этого запрета. По данным The New York Times, идею снятия запрета поддерживает также госсекретарь США Энтони Блинкен, который призывает к этому Байдена.
Минобороны РФ заявило, что в ночь на 31 мая пресекло несколько воздушных атак ВСУ. В частности, в Краснодарском крае «уничтожены и перехвачены» пять противокорабельных ракет «Нептун» и 29 беспилотников.
Также два украинских дрона сбили в Белгородской области и по одному — в Воронежской и Тамбовской.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что атаке среди прочего подвергся Новороссийск. Там специальные службы «ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов». По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
В Темрюкском районе после атаки дронов произошел пожар на нефтебазе. Загорелись и получили повреждения три железнодорожных цистерны с мазутом.
По данным главы района Федора Бабенкова, пожар уже ликвидирован.
Пострадали два сотрудника нефтебазы.
Здравствуйте. Сегодня 828-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
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