Глава КНДР Ким Чен Ын уехал из Приморья. Перед этим губернатор Приморского края подарил северокорейскому лидеру бронежилет и несколько дронов

Визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию завершился. Его бронепоезд выехал со станции Артем-Приморский-1 в Приморском крае в сторону пограничного пункта Хасан, сообщил корреспондент ТАСС.

Северокорейского лидера провожали рота почетного караула Восточного военного округа и военный оркестр штаба Тихоокеанского флота, исполнивший гимны России и КНДР.

В Приморье Ким Чен Ын вернулся утром 16 сентября, после чего встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В день отъезда лидер КНДР успел посетить океанариум во Владивостоке, а также Дальневосточный федеральный университет. Там он встретился с северокорейскими студентами и ознакомился с разработками российских военных инженеров, пишет ТАСС.

Помимо этого, перед отъездом Ким Чен Ын встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, а тот подарил ему несколько образцов продукции местных производителей: бронежилет, а также пять дронов-камикадзе и разведывательный беспилотник самолетного типа.

Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября. Западные СМИ и чиновники предполагали, что визит северокорейского лидера может быть связан с переговорами о поставках вооружений. В частности, агентство Bloomberg писало, что КНДР может начать поставлять России артиллерийские снаряды и запчасти к танкам в обмен на продовольственную помощь, военные технологии, нефтепродукты и твердую валюту.

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