Зеленский: «Путин не сумасшедший. Он опасен. Это гораздо страшнее»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian сравнил президента России Владимира Путина с Адольфом Гитлером.

По словам украинского лидера, полномасштабное российское вторжение в Украину похоже на Вторую мировую войну, но в меньших масштабах. Зеленский заявил об «идеологии русского фашизма»: он считает, что жестокие «методы» Путина, включающие «массовые казни, захоронения и изнасилования», сопоставимы с тем, как воевала нацистская Германия. Во время наступления на Киев в 2022 году, отметил президент Украины, российские военные даже использовали «те же маршруты», что и армия Гитлера.

Если Россия победит в Украине, Путин будет стремиться и дальше перекраивать границы Европы, нападая на другие страны, заявил Зеленский. «Я не считаю Путина сумасшедшим. Он опасен. Это гораздо страшнее. Понимаете, он не остановится», — сказал он, характеризуя российского президента.

Zelenskiy on 'sick, dangerous' Putin Guardian News

Зеленский считает, что переговоры с Россией «нереалистичны», а мирное соглашение с Москвой стало бы «ловушкой, потому что Путину, по словам украинского лидера, «нельзя верить». Москва, по мнению президента Украины, воспользуется любой паузой в боевых действиях, чтобы «укрепить свои мускулы на поле боя», и рано или поздно нанесет новый удар.

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