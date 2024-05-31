Белоусов заявил, что российские военные отразили «самую массированную атаку» ВСУ на Крымский мост и сбили 10 ракет ATACMS

29 мая российские войска отразили «самую массированную атаку» ВСУ на Крымский мост в Керченском проливе, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. По его словам, отражая атаку, военные РФ уничтожили 10 ракет ATACMS.

«Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью „Атакмсами“ на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней», — заявил Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

Министр упомянул об этом, обвинив Украину в том, что она «продолжает демонстрировать западным спонсорам способность наносить ущерб РФ путем ударов по гражданской инфраструктуре». По его словам, интенсивность таких атак якобы возрастает перед «саммитом мира» в Швейцарии, где собираются обсуждать усилия стран по достижению мира в Украине. Россию на встречу не позвали.

Утром 30 мая Минобороны РФ сообщало, что накануне ночью силы ПВО сбили восемь украинских ракет ATACMS над акваторией Азовского моря, перехватили восемь беспилотников над Черным морем вблизи побережья Крыма, а также уничтожили в акватории два морских дрона.

Министр транспорта аннексированного Крыма Николай Лукашенко заявлял, что в результате отражения атаки на Керчь были повреждены два парома. В Главном управлении разведки Минобороны Украины в свою очередь утверждали, что в ночь на 30 мая в результате спецоперации разведки украинские морские дроны «Магура V5» поразили два российских катера, предположительно, типа КС-701 «Тунец» в районе поселка Черноморское Евпаторийского района.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

Украина получила ракеты ATACMS дальностью до 300 километров в качестве военной помощи от США в апреле. По данным Reuters, их передали тайно и к концу апреля ВСУ уже как минимум дважды применяли ракеты для ударов по российским целям, в том числе — в Крыму. По данным The New York Times, в переданной Украине партии было более 100 ракет.

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Крымский мост, построенный после аннексии полуострова Россией, дважды подвергся атакам. В октябре 2022 года на мосту взорвался грузовик со взрывчаткой, разрушив несколько пролетов автомобильной дороги. В июле 2023 года мост атаковали морские беспилотник.

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