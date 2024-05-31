Российские военные жестоко убили жительницу Луганска Валентину Давронову, когда она отвергла домогательства десантника и Z-поэта Айдына Жамидулова Мать убитой заявила «Би-би-си»: «Они все, вся их бригада, знали об этом, каждый участвовал»

«Русская служба Би-би-си» поговорила с Татьяной Давроновой, матерью убитой 23-летней жительницы самопровозглашенной ЛНР Валентины Давроновой, которую в январе 2023 года зарезали российские десантники из элитной 76-й дивизии ВДВ. Она рассказала журналистам, что мотивом для убийства стало то, что один из обвиняемых в преступлении, командир взвода ВДВ старший лейтенант и Z-поэт домогался Валентины Давроновой, а она пригрозила, что пожалуется его жене, если военный не оставит ее в покое.

23-летнюю жительницу города Счастье (пригород Луганска) Валентину Давронову жестоко убили 13 января 2023 года, сообщила газета «Коммерсант» 30 мая 2024 года. По версии следствия, командир взвода ВДВ старший лейтенант Айдын Жамидулов и его подчиненный рядовой Алексей Дорожкин похитили Давронову из кафе «Радуга» в Луганске и увезли в военную часть. Там в солдатской бане, как считает СК, Жамидулов не менее 20 раз ударил Давронову ножом, а затем поручил своим подчиненным добить ее. Несколько ударов ножом ей нанес командир боевой машины разведывательного взвода сержант Роман Плещеев, а смертельное ранение — рядовой Алексей Дорожкин, мобилизованный за две недели до убийства. Затем Жамидулов приказал подчиненным подорвать тело Давроновой гранатами, чтобы скрыть причину смерти.

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Газета «Коммерсант», которая первой сообщила об убийстве Валентины Давроновой, писала, что, по версии следствия, Айдын Жамидулов якобы ранее состоял с Валентиной в интимных отношениях, а она угрожала рассказать об этом его жене. Татьяна Давронова не согласна с этой версией. «Мне следователь доказывает, что у них были отношения. Я говорю: ну не было у них отношений, я знаю своего ребенка, у нас не было секретов. Она была у меня [накануне гибели], 12-го числа. Она просто отказала этому человеку. У нее были принципы. Она знала прекрасно, что у него есть семья, у него есть двое детей. И ему отказывала, она мне об этом рассказывала. Она ему сказала: если ты от меня не отстанешь, я найду твою жену в соцсетях и напишу ей, что ты меня достал», — утверждает мать убитой.

Как пишет «Би-би-си», вечером 13 января 2023 года Валентина Давронова отмечала в городе Счастье под Луганском старый Новый год с подругой, когда ей позвонил знакомый российский военный и потребовал, чтобы она приехала в Луганск в кафе «Радуга».

Татьяна Давронова рассказала, что начала беспокоиться уже вечером, когда Валентина не позвонила ей в их обычное время, в 20:00, чтобы пожелать спокойной ночи своей трехлетней дочери. Когда Татьяна Давронова позвонила сама в 22:30, телефон был выключен. «А она же свой телефон из рук никогда не выпускала. И если он отключен, это уже значит беда», — говорит она.

Через три дня Татьяна Давронова обратилась в полицию, сформированную властями РФ, но там, по ее словам, ей сказали, что дочь «где-то гуляет, бухает». Формально заявление приняли, но на все вопросы позже «отмахивались». В итоге Давронова-старшая начала спрашивать знакомых дочери и очевидцев в кафе, узнала позывные военных, с которыми в последний раз видели Валентину, а также их номера телефонов. Затем по совету знакомых Татьяна Давронова со всеми данными поехала в Следственный комитет в Луганске. Там возбудили дело и начали расследование.

Вскоре после этого следователи задержали трех фигурантов дела — старшего лейтенанта Айдына Жамидулова, рядового Алексея Дорожкина и сержанта Романа Плещеева. По словам Давроновой, также следователи якобы задержали четвертого российского военного с позывным Бугор, но позже его при неизвестных обстоятельствах нашли мертвым.

«Би-би-си», предположительно, нашла этого человека — это Николай Горшков из города Добрянка в Пермском крае. Его номер телефона в чужих записных книжках был записан как «Бугор», в его соцсетях есть фото контракта с Минобороны РФ, из которого следует, что он направлялся в военную часть, входящую в состав 76-й дивизии ВДВ — где служили другие фигуранты дела. Родственники Горшкова заявили «Би-би-си», что он подписал контракт с Минобороны весной 2022 года, затем продлил его. Горшков служил наводчиком десантно-штурмового взвода и погиб 1 июня 2023 года. «Смерть его — темное дело. Подробности толком никто не знает. Умер в июне, похороны в сентябре», — сказали родственники журналистам.

Задержанные военные рассказали, где находится тело убитой Валентины Давроновой. По словам ее матери, тело откопали в лесу на 40-й день после убийства.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Айдына Жамидулова и Алексея Дорожкина, поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Первое заседание намечено на 5 июня. Дело третьего фигуранта Романа Плещеева рассмотрят отдельно, поскольку, как считает Татьяна Давронова, его обвиняют не в убийстве, а в нанесении тяжких телесных повреждений.

Татьяна Давронова заявила журналистам, что к убийству ее дочери в той или иной степени причастна вся бригада ВДВ, в которой служили фигуранты дела. «Они все, вся их бригада, знали об этом, каждый чуть-чуть в чем-то участвовал, — говорит Давронова в интервью. — Кто-то замывал [кровь в бане], кто-то переносил [тело]. Они же все слышали крики ее, они же издевались над ней не пять секунд, там столько ножевых ранений было».