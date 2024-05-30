Российского десантника и Z-поэта Айдына Жамидулова, чьи стихи публиковало Минобороны, судят за убийство жительницы Луганска. Ее 20 раз ударили ножом, а тело забросали гранатами

В Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону поступило уголовное дело, возбужденное в отношении командира взвода ВДВ старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и его подчиненного рядового Алексея Дорожкина, сообщила газета «Коммерсант» в номере от 30 мая. Их в похищении и жестоком убийстве 23-летней жительницы аннексированного Луганска Валентины Давроновой, которая угрожала Жамидулову, что расскажет об их интимной связи его жене.

Как отмечает «Коммерсант», 28-летний Айдын Жамидулов получил известность благодаря «патриотическим» стихотворениям, которые он писал во время подготовки к боевым действиям в Украине. В ноябре 2022 года министерство обороны РФ дважды публиковало в своем телеграм-канале сообщения о Жамидулове. 24 ноября ведомство распространило его стихотворение «Единый народ с древней Руси…», а 30 ноября сделало репост из телеграм-канала «Герои спецоперации Z», опубликовавшего видео с Жамидуловым. В последней записи офицер зачитал стихотворение и рассказал, что дома его ждут жена и две дочери.

По версии следствия, вечером 13 января 2023 года Айдын Жамидулов и другие военные, в том числе Дорожкин, пили алкоголь в кафе «Радуга» в Луганске. Когда в заведение пришла Валентина Давронова, между ней и старшим лейтенантом произошел конфликт. В материалах дела, которые цитирует издание, сказано, что Айдын Жамидулов, «опасаясь, что Валентина Давронова сообщит об их связи его супруге», решил с ней «разобраться». Своим подчиненным лейтенант сказал, что отвезет Давронову к ее нынешнему молодому человеку.

После этого Жамидулов и Дорожкин посадили Давронову в кузов КамАЗа и доставили в пункт временной дислокации части. Там офицер связал женщине руки скотчем, а рядовому приказал заклеить ей глаза. Жамидулов заявил подчиненным, что Давронова служила в украинской армии в 2018-2021 годах, на ее теле есть татуировки с украинской символикой, а сейчас она якобы занимается разведкой в интересах ВСУ.

Затем Давронову завели в солдатскую баню, где Айдын Жамидулов ударил ее ножом около 20 раз. Когда в помещение вошел командир боевой машины разведывательного взвода сержант Роман Плещеев (его дело рассмотрят отдельно), Жамидулов приказал ему добить Давронову. По данным следствия, Плещеев, не желая ей смерти, но боясь последствий со стороны старшего лейтенанта, ударил Давронову своим ножом в область левого плеча и правой ноги. После этого в баню пришел Дорожкин, и Жамидулов поручил ему завершить начатое. В итоге рядовой ударил ее ножом в сердце, женщина умерла.

Айдын Жамидулов приказал подчиненным вывезти тело Давроновой за пределы части и подорвать тремя гранатами Ф-1, чтобы было невозможно ее опознать и установить причину смерти.

Как отмечает «Коммерсант», преступление раскрыли по горячим следам, трех фигурантов задержали и арестовали. В суде проходят предварительные слушания по делу, рассмотрение дела по существу, как ожидается, начнется летом. Адвокат старшего лейтенанта Наталья Кохан отказалась комментировать случившееся без возможности согласовать ответы с Жамидуловым.

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