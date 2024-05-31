Пограничная служба Украины сообщила, что за май в реке Тиса на границе с Румынией нашли тела восьми человек, пытавшихся бежать от мобилизации

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину пограничники извлекли из реки Тиса в Закарпатской области тела 32 человек, пытавшихся сбежать от войны и мобилизации. Восемь из них — за май 2024 года, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на пограничную службу.

По словам собеседников издания, в начале войны мужчины в основном пытались выехать из Украины по поддельным документам через пункты пропуска, сейчас же большинство из них используют «зеленые участки границы», в первую очередь реку Тису, которая отделяет Украину от Румынии и Венгрии.

«РБК-Украина» уточняет, что Тиса уже прошла свой паводковый пик, вода спадает, поэтому на поверхности оказываются тела тех, кто пытался перебраться через реку зимой и в начале весны. Точное число погибших в результате попыток переплыть реку неизвестно.

По данным властей Румынии, которые приводила The New York Times, с начала вторжения российских войск в Украину через реку Тиса переправились более шести тысяч человек.

«Украинская правда» писала, что пытавшиеся переплыть реку погибают из-за холодной воды, некачественных гидрокостюмов, из-за того, что пытаются переплыть Тису ночью и не замечают препятствий, а также из-за того, что организаторы таких переправ обещают «легкую прогулку». Так называемые «переправщики», которые рассказывают о том, как можно перейти реку, берут с украинцев, убегающих от мобилизации, по несколько тысяч евро.

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