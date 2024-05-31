Минобороны России сообщило об обмене пленными с Украиной по схеме «75 на 75»

Россия и Украина провели обмен пленными, сообщило Минобороны РФ.

С территории Украины возвращены 75 российских военнослужащих, Украине переданы 75 военных. В сообщении уточняется, что при возвращении российских военных из плена «посредническое участие гуманитарного характера» оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Украинская сторона обмен пленными пока не комментировала.

Украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными только сообщил, что Украина вернула тела 212 военнослужащих, погибших на войне. Это военные, участвовавшие в боевых действиях на донецком, запорожском, луганском и харьковском направлениях.

29 мая уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен военнопленными между РФ и Украиной приостановлен уже несколько месяцев. По ее словам, это происходит «из-за Украины, которая постоянно выставляет новые надуманные требования». О каких требованиях идет речь, она не уточнили. В свою очередь в офисе уполномоченного по правам человека в Украине Дмитрия Лубинца заявили, что заявление Москальской «не соответствует действительности». «Украина ничего не приостанавливала! Обмены не происходят, потому что этого не хочет Россия!» — заявили в офисе омбудсмена.

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