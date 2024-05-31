Песков заявил, что американское оружие уже применяется для «попыток нанесения ударов» по территории России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американское оружие уже используется для «попыток нанесения ударов» по объектам на российской территории, сообщает «Интерфакс».

«Нам известно, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории. Это более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлеченности США в этот конфликт», — заявил Песков.

Комментируя информацию, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по территории РФ из Харьковской области, Песков заявил, что Кремлю об это решении ничего не известно.

Накануне издание Politico сообщило, что администрация президента США Джо Байдена тайно дала Украине разрешение наносить удары по территории России американским оружием — но только в районе Харькова. По словам одного из источников, ВСУ смогут использовать американское оружие для противодействия российским силам, которые наносят или готовятся нанести удар в направлении города. При этом позиция США относительно дальних ударов по целям в глубине России, по словам источника, «не изменилась». Позднее информацию, что Украина получила от США соответствующее разрешение, подтвердили в офисе президента Владимира Зеленского.

Публично Белый дом возражает против использования американского оружия для нанесения ударов по целям в глубине России, опасаясь, что это приведет к эскалации. В середине мая делегация украинских чиновников приехала в Вашингтон, чтобы убедить конгресс США в необходимости снятия этого запрета. По данным The New York Times, идею снятия запрета поддерживает также госсекретарь США Энтони Блинкен, который призывает к этому Байдена.

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