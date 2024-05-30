Администрация президента США Джо Байдена тайно дала Украине разрешение наносить удары по территории России американским оружием — но только в районе Харькова, пишет Politico со ссылкой на три источника.

По словам неназванного американского чиновника, Байден поручил своей команде обеспечить Украине возможность использовать переданное ей оружие для противодействия российским силам, которые наносят или готовятся нанести удар в направлении Харькова. Он добавил, что политика относительно дальних ударов по целям в глубине России «не изменилась».

Публично Белый дом возражает против использования американского оружия для нанесения ударов по целям в глубине России, опасаясь, что это приведет к эскалации. В середине мая делегация украинских чиновников приехала в Вашингтон, чтобы убедить конгресс США в необходимости снятия этого запрета. По данным The New York Times, идею снятия запрета поддерживает также госсекретарь США Энтони Блинкен, который призывает к этому Байдена.

Лидеры других западных стран пока расходятся в мнениях относительно ударов по целям в глубине России. Разрешение на такие удары Украине в начале мая дала Великобритания. Вслед за ней об отсутствии запретов заявил еще ряд стран, однако такого оружия, которое позволяло бы это делать, они не предоставляют. 28 мая президент Франции Эммануэль Макрон на совместной конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Украине необходимо предоставить возможность «нейтрализовать» военные базы, с которых по ее территории запускаются российские ракеты. Сам Шольц говорил, что «пока не видит причин для снятия запрета».

В конце мая Agence France-Presse со ссылкой на источники сообщило, что Украина уже несколько раз использовала западное оружие для ударов по территории России — в частности, в Краснодарском крае. Советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак заявил, что Украина «успешно использовала» дальнобойные ракеты, предоставленные Великобританией.

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