В Киевской области на обломках российской ракеты сушат белье. В Херсонской области российские войска используют минометы и пулеметы, разработанные полвека назад Восемьсот двадцать седьмой день войны. Фотографии
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Politico: Байден тайно разрешил Украине наносить удары по целям в России — но только для предотвращения обстрелов Харькова.
- Министр обороны Германии объявил о новом пакете военной помощи для Украины на полмиллиарда евро.
- В Белгородской области один человек погиб и еще девять пострадали в результате атаки дрона.
- У стран НАТО есть только 5% средств противовоздушной обороны для защиты Европы от полномасштабного нападения, пишет Financial Times.
- The Washington Post: США разрешают Украине использовать свои системы ПВО для уничтожения целей на территории России.
- Российского десантника и Z-поэта Айдына Жамидулова, чьи стихи публиковало Минобороны, судят за убийство жительницы Луганска.
- Военная разведка Украины заявила, что уничтожила в районе Крыма два российских катера типа «Тунец».
- Крым атаковали ракетами и дронами. В Керченском проливе повреждены два парома.
Кадр дня. Село Майдановка под Киевом
Село Майдановка в Киевской области — один из населенных пунктов, который российские войска захватили в начале полномасштабного вторжения в Украину. Из Майдановки, как и из остальной части Киевской области, российские войска ушли в марте 2022 года, оставив после себя разрушенные дома, погибших и раненых местных жителей. Спустя два с лишним года следы войны в Майдановке по-прежнему повсюду.
Медпункт ВСУ под Харьковом
В Харьковской области идут бои между пытающимися наступать российскими войсками и держащими оборону подразделениями ВСУ. Данных о погибших со своей стороны ни Россия, ни Украина не раскрывают, объявляя только о потерях противника. Рядом с бойцами на фронте находятся медики, которые делают все возможное, чтобы помочь раненым, в том числе, зачастую, и ценой своей жизни. 29 мая в Харьковской области погибла медик батальона «Госпитальеры» Ирина Цыбух, использовавшая позывной «Чека». Уроженка Львова, работавшая журналисткой на «Суспильном», была одной из самых известных в Украине и за ее пределами медиков-добровольцев. Ирину Цыбух лично награждал президент Украины Владимир Зеленский, о ней снимали репортажи зарубежные телеканалы и писали статьи украинские СМИ.
Первая линия обороны ВС РФ на Днепре
В начале полномасштабного вторжения в Украину российские войска захватили значительную часть Херсонской области, включая областной центр. Однако уже в ноябре 2022 года ВС РФ были вынуждены оставить Херсон, расположенный на правом берегу Днепра. С тех пор российские войска занимают позиции на левом берегу, построив там оборонительные сооружения и разместив группировку войск.
Надежда Буянова в московском суде
На терапевта московской детской поликлиники № 140 Надежду Буянову в феврале завели уголовное дело о распространении «фейков» о российской армии. На врача пожаловалась вдова участника российского вторжения в Украину Анастасия Акиньшина. По ее словам, во время приема она рассказала Буяновой, что ее семилетний сын тоскует по погибшему отцу. В ответ на это, утверждала вдова, врач назвала ее мужа «законной целью Украины». Сама Буянова настаивала, что не говорила этого. Буянову отправили в СИЗО. В начале мая российские врачи запустили петицию с требованием освободить 67-летнюю Буянову из-под стражи, однако суд продлил арест — до 2 ноября 2024 года.
Главные фотографии предыдущего — восемьсот двадцать шестого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.