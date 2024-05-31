В Киевской области на обломках российской ракеты сушат белье. В Херсонской области российские войска используют минометы и пулеметы, разработанные полвека назад Восемьсот двадцать седьмой день войны. Фотографии

Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Politico: Байден тайно разрешил Украине наносить удары по целям в России — но только для предотвращения обстрелов Харькова.

Министр обороны Германии объявил о новом пакете военной помощи для Украины на полмиллиарда евро.

В Белгородской области один человек погиб и еще девять пострадали в результате атаки дрона.

У стран НАТО есть только 5% средств противовоздушной обороны для защиты Европы от полномасштабного нападения, пишет Financial Times.

The Washington Post: США разрешают Украине использовать свои системы ПВО для уничтожения целей на территории России.

Российского десантника и Z-поэта Айдына Жамидулова, чьи стихи публиковало Минобороны, судят за убийство жительницы Луганска.

Военная разведка Украины заявила, что уничтожила в районе Крыма два российских катера типа «Тунец».

Крым атаковали ракетами и дронами. В Керченском проливе повреждены два парома.

Кадр дня. Село Майдановка под Киевом

Село Майдановка в Киевской области — один из населенных пунктов, который российские войска захватили в начале полномасштабного вторжения в Украину. Из Майдановки, как и из остальной части Киевской области, российские войска ушли в марте 2022 года, оставив после себя разрушенные дома, погибших и раненых местных жителей. Спустя два с лишним года следы войны в Майдановке по-прежнему повсюду.

63-лений житель Майдановки Николай Кравченко развешивает выстиранные вещи на веревке, привязанной к обломкам российской ракеты. 30 мая 2024 года Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

Медпункт ВСУ под Харьковом

В Харьковской области идут бои между пытающимися наступать российскими войсками и держащими оборону подразделениями ВСУ. Данных о погибших со своей стороны ни Россия, ни Украина не раскрывают, объявляя только о потерях противника. Рядом с бойцами на фронте находятся медики, которые делают все возможное, чтобы помочь раненым, в том числе, зачастую, и ценой своей жизни. 29 мая в Харьковской области погибла медик батальона «Госпитальеры» Ирина Цыбух, использовавшая позывной «Чека». Уроженка Львова, работавшая журналисткой на «Суспильном», была одной из самых известных в Украине и за ее пределами медиков-добровольцев. Ирину Цыбух лично награждал президент Украины Владимир Зеленский, о ней снимали репортажи зарубежные телеканалы и писали статьи украинские СМИ.

В одном из интервью Цыбух рассказывала , что особенность тактической медицины в том, что ты постоянно видишь только раненых или погибших, и поэтому ситуация выглядела фатальной, напоминает украинский 24 канал. Она отмечала, что бойцы тоже видят раненых собратьев, но также они могут отвоевать окоп, занять какие-то рубежи и убивать врагов. А медики видят только раненых. Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Цыбух рассказывала, что вместе с другими медиками они работали с бойцами, у которых были галлюцинации на позициях из-за того, что они долго не спали и им было психологически трудно. Но из-за того, что динамика войны очень активная, надо спасать не столько тех, кто устал, сколько тех, кто ранен Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

В интервью Константину и Владе Либеровым для проекта «Станция Краматорск» Цыбух рассказывала , что думает о, возможно, скорой смерти: «Я себе говорила, что мне не нужно проживать ничего из того, что здесь происходит. Мне вообще ничего не больно, ничего. Это меня не задевает, потому что я тоже скоро погибну. Каждый выезд я думала, что хорошо, это не надо будет терпеть, мне не должно быть больно, потому что скоро со мной это произойдет» Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

«У меня скоро день рождения и я очень горжусь, что дожила до 26 лет», — написала Цыбух в соцсети X 23 мая. До 26 лет она не дожила три дня Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Первая линия обороны ВС РФ на Днепре

В начале полномасштабного вторжения в Украину российские войска захватили значительную часть Херсонской области, включая областной центр. Однако уже в ноябре 2022 года ВС РФ были вынуждены оставить Херсон, расположенный на правом берегу Днепра. С тех пор российские войска занимают позиции на левом берегу, построив там оборонительные сооружения и разместив группировку войск.

Первая линия российских оборонительных сооружений на левом берегу Днепра в Херсонской области Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Российская гаубица Д-30. Она была принята на вооружение Советской армии в 1960 году и модернизирована в конце 1970-х (Д-30А) Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Военный с крупнокалиберным пулеметом НСВ «Утес», который был принят на вооружение Советской армии в начале 1970-х годов и используется до сих пор Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Российские военные в Херсонской области также вооружены минометами 2Б11, которые войска СССР впервые получили в начале 1980-х годов Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Надежда Буянова в московском суде

На терапевта московской детской поликлиники № 140 Надежду Буянову в феврале завели уголовное дело о распространении «фейков» о российской армии. На врача пожаловалась вдова участника российского вторжения в Украину Анастасия Акиньшина. По ее словам, во время приема она рассказала Буяновой, что ее семилетний сын тоскует по погибшему отцу. В ответ на это, утверждала вдова, врач назвала ее мужа «законной целью Украины». Сама Буянова настаивала, что не говорила этого. Буянову отправили в СИЗО. В начале мая российские врачи запустили петицию с требованием освободить 67-летнюю Буянову из-под стражи, однако суд продлил арест — до 2 ноября 2024 года.

Надежда Буянова на заседании Тушинского районного суда, где рассматривалось продление ее ареста Наталия Колесникова / AFP / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — восемьсот двадцать шестого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.