Суд в Воронеже дал 24 года колонии обвиняемому в убийстве и госизмене. ФСБ утверждает, что он собирался воевать за Украину

Воронежский областной суд приговорил фигуранта дела о государственной измене Александра Шевченко к 24 годам и четырем месяцам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба ФСБ.

По версии следствия, Шевченко попытался пересечь российскую границу в Воронежской области, чтобы вступить в «украинскую террористическую организацию» для участия в войне на стороне Украины. В спецслужбе также утверждают, что фигурант дела убил подвозившего его таксиста «для демонстрации приверженности украинской идеологии».

Шевченко задержали в пограничной зоне. Других подробностей дела в пресс-службе ФСБ не сообщили.

Как пишет «Медиазона», под описание спецслужбы подходит убийство, произошедшее в приграничном селе Воронежской области осенью 2022 года. Тогда местные СМИ писали, что 19 сентября в селе Шекаловка нашли красный Chevrolet Aveo, принадлежавший ранее пропавшему таксисту Николаю Гейченко. Его тело обнаружили в лесу неподалеку.

СК 21 сентября отчитался о задержании 24-летнего жителя Ростова-на-Дону, который дал признательные показания. Он рассказал, что убил таксиста у села Екатериновка, после чего доехал до Шекаловки, где, «не справившись с управлением, съехал в кювет и бросил машину, а тело убитого спрятал в кустах».

О планах Шевченко уехать в Украину, в которых его обвинила ФСБ, тогда не сообщалось. В пресс-релизе СК говорилось, что он хотел забрать автомобиль. Местное издание «Блокнот Россошь» писало, что подозреваемый, когда его спросили, зачем он совершил убийство, ответил: «Я никогда не убивал и хотел посмотреть, как это происходит». В то же время источник «Ростов-на-Дону онлайн» утверждал, что ростовчанин убил таксиста в ходе спора «по поводу происходящего в Украине».

«Медиазона» со ссылкой на карточку дела пишет, что приговор Шевченко вынесли еще в январе 2024 года. Помимо приготовления к госизмене и убийства, ростовчанина судили по об угоне машины, покушении на незаконное пересечение границы, хищении оружия с использованием служебного положения, незаконном хранении оружия и покушении на его контрабанду.

Хроника войны

Война Восемьсот двадцать восьмой день. Онлайн «Медузы»

Хроника войны

Война Восемьсот двадцать восьмой день. Онлайн «Медузы»