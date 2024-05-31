Из-за атаки беспилотников на предприятиях в Казани была объявлена эвакуация, аэропорты Татарстана временно прекращали работу

В ряде районов Казани на предприятиях утром 31 мая была объявлена эвакуация, сообщила пресс-служба главы Татарстана.

«По звукам сирены в отдельных районах Казани сообщаем следующее. Звук сирены на производстве — это общепринятый сигнал „внимание всем“, который означает необходимость эвакуации. Все сотрудники промышленных предприятий, согласно технике безопасности, проинструктированы о действиях, которые необходимо предпринять в этой ситуации», — цитирует ТАСС сделанное пресс-службой объявление. Причину, по которой была объявлена эвакуация, пресс-служба не уточнила.

Также утром 31 мая аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимали и не отправляли рейсы. Самолеты, летевшие в Казань, были перенаправлены в Самару, сообщает РИА Новости. Ограничения на работу аэропортов Татарстана действовали около часа, потом они были сняты. Причины также не объявлялись.

Телеграм-каналы сообщали, что над Казанью были замечены беспилотники. По данным Baza, один из дронов был сбит в Атнинском районе Татарстана. По словам очевидцев, беспилотник летел в сторону завода «Оргсинтез». В свою очередь Mash, не уточняя источник информации, пишет, что Татарстан был атакован украинскими дронами «Лютый», которые являются копией турецкого БПЛА «Байрактар». Дроны, по версии издания, удалось сбить.

Предыдущий раз в Татарстане из-за атаки дронов временно закрывали аэропорты Казани и Нижнекамска, а также объявляли эвакуацию на предприятиях Казани 23 мая. Тогда «Украинская правда» сообщила со ссылкой на источник, что атака дронов в Татарстане — операция украинской разведки.

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