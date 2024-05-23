Аэропорты Казани и Нижнекамска временно прекращали работу. С предприятий Татарстана эвакуировали сотрудников из-за угрозы атаки дронов

Обновление. Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу после введенных ранее в четверг ограничений, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росавиацию. В Минобороны РФ заявили, что около 14:00 средства ПВО сбили в Татарстане один украинский дрон. «Украинская правда» сообщила со ссылкой на источник, что атака дронов в Татарстане — операция украинской разведки.

Росавиация временно приостановила работу двух аэропортов в Татарстане — в Казани и в Нижнекамске («Бегишево»), сообщает «Интерфакс».

В заявлении ведомства говорится, что эти меры приняты «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

Как пишет издание «7×7», днем 23 мая на несколько предприятиях в Татарстане началась эвакуация из-за угрозы атаки беспилотников. В частности, сотрудников эвакуируют с территории нефтеперерабатывающих предприятий «Танэко» и «ТАИФ-НК», «Нижнекамскуглерод» и «Нижнекамскшина» в Нижнекамске, а также завода по производству полимеров «Казаньоргсинтез» в Казани.

По данным телеграм-канала «База», в Нижнекамске уже были замечены как минимум два дрона — один из них сбили средствами ПВО.

Мэр Елабуги заявил, что в Елабужском районе сбит еще один беспилотник. По данным властей, разрушений на земле нет.

Ранее Татарстан несколько раз подвергался атакам беспилотников, из-за чего власти также закрывали аэропорт в Казани.

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