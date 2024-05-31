Германия вслед за США разрешила Украине использовать немецкое оружие для ударов по России

Правительство Германии дало разрешение Украине использовать для ударов по военным целям на территории России оружие, которое Киев получает от Берлина. Об этом, пишет Deutsche Welle, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Вместе с нашими ближайшими союзниками и в тесном диалоге с украинским правительством мы постоянно корректируем нашу поддержку в соответствии с развитием военных действий», — заявил Хебештрайт.

В последние недели территории Украины, в том числе Харьковская область, подверглись нападениям, которые «готовились, координировались и осуществлялись» с позиций, непосредственно прилегающих к российской границе, сказал представитель правительства Германии.

«Мы убеждены, что Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих нападений. Украина может использовать поставленное для этой цели оружие в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами, в том числе и поставленное нами», — добавил он.

Власти Украины неоднократно публично заявляли, что необходимо снять запрет на использование оружия, предоставленного западными союзниками, для ударов по целям на российской территории, в том числе для предотвращения ракетных обстрелов украинских городов.

Дискуссия по этому вопросу возобновилась в начале мая — после того как Великобритания дала разрешение Украине использовать британское оружие для ударов по территории России. Вскоре к ней присоединились и другие страны, в том числе ключевые союзники Украины — Франция и США. Так, о согласии Вашингтона 31 мая сообщила пресс-служба президента Украины. Ранее западные СМИ писали, что администрация президента США Джо Байдена тайно дала Киеву разрешение наносить удары по территории России американским оружием — но только в районе Харькова. В свою очередь в Нидерландах заявили, что не будут возражать против того, чтобы Украина в будущем использовала истребителей F-16 над территорией России для самозащиты.

Германия занимает второе место по объему поставок военной помощи Украине после США. До сих пор Берлин отказывался давать разрешение Киеву использовать немецкое оружие для ударов по целям на российской территории, опасаясь эскалации конфликта.

Какой реакции ждать от России

Некоторые страны уже разрешили Украине бить по территории РФ западным оружием, другие — думают об этом. Чем может ответить Россия? И к чему все это может привести?

Какой реакции ждать от России

Некоторые страны уже разрешили Украине бить по территории РФ западным оружием, другие — думают об этом. Чем может ответить Россия? И к чему все это может привести?