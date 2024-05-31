Нидерланды не пустили в свои порты рыболовное судно из России. Возможно, из-за подозрений в шпионаже

Нидерландские порты отказались пускать российское рыболовное судно, несмотря на наличие необходимых документов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).

Инцидент произошел 16 мая — заход российского судна отменил нидерландский порт Эмсхавен. Судно принадлежит «Арктик Шиппинг», которая входит в один из крупнейших рыбопромышленных холдингов в России, группу «Норебо». В АСРФ утверждают, что судно имело все необходимые документы — сертификаты на улов, формы государственного портового контроля и другие. Они были поданы заранее в соответствии с требованиями ЕС.

Российским поставщикам предложили использовать «альтернативные пути доставки». Однако попытки изменить место выгрузки на другой порт в Нидерландах — Велсен — или порты в Германии «также оказались тщетными». В пресс-службе «Норебо» подтвердили, что судно «Беломорье» получило отказ на заход в порты Эмсхавен и Велсон.

В АСРФ предположили, что поводом для недопуска российских рыбаков могло стать расследование нидерландских СМИ о том, что российские рыболовные суда могут быть замешаны в шпионской деятельности. В материале, в частности, упоминались суда компании «Норебо». Авторы статьи предполагали, что они могут использоваться для слежки за иностранными портами. Суда «беспрепятственно заходят в Эмсхавен и швартуются недалеко от военного объекта», отмечается в материале. Журналисты пишут, что этот порт имеет стратегическое значение — там выходят на берег 11 из 15 интернет-кабелей, соединяющих Европу с Америкой, есть два плавучих терминала СПГ и ведутся работы по строительству склада боеприпасов НАТО. О возможном участии российских судов в шпионаже авторы материала приходят на основании обновленной в 2022 году Морской доктрины России, в которой говорится, что гражданские суда, в том числе рыболовные, могут быть использованы в военное время. «Норебо» называло претензии журналистов «фантазиями».

В комментарии РБК компания отметила, что ограничения со стороны портов коснулись заходов судов под российским флагом, «никаких ограничений на поставку рыбопродукции нет». В «Норебо» добавили, что ее рыбная продукция «по-прежнему остается востребованной в странах ЕС и не только».

Нидерланды входят в пятерку крупнейших экспортных рынков для российской рыбной продукции наряду с Китаем, Японией, Южной Кореей и Нигерией. По оценке Минсельхоза, в 2023 году Россия поставила за рубеж 2,5 миллиона тонн рыбной продукции, это около половины всего вылова, который в прошлом году составил 5,2 миллиона тонн. Основную часть российского рыбного экспорта в ЕС составляет белая рыба — треска и минтай. По итогам 2023 года в Нидерланды Россия экспортировала 138 тысяч тонн рыбной продукции — на 4% больше, чем годом ранее.

Владелец холдинга «Норебо» — Виталий Орлов. Он занимает 104-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в 1,3 миллиарда долларов. В список долларовых миллиардеров Орлов попал в 2017 году. Bloomberg писал, что его состояние выросло в том числе благодаря санкциям. По словам опрошенных изданием экспертов, 60% продукции «Норебо» приходилось на зарубежные рынки, но потребление внутри страны также выросло в связи с продуктовым эмбарго.

Россию не в первый раз подозревают в шпионаже с использованием кораблей. В апреле 2023 года спецслужбы и СМИ Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии сообщали, что российские корабли, замаскированные под рыболовные траулеры и исследовательские суда, якобы оснащены оборудованием для подводного наблюдения.