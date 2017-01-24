Bloomberg: Из-за санкций в России появился новый долларовый миллиардер

Владелец рыбного холдинга «Норебо холдинг» Виталий Орлов пополнил список российских долларовых миллиардеров, составляемый Bloomberg.

Состояние Орлова, считают эксперты агентства, выросло, в числе прочего, благодаря санкциям, введенным в отношении России.

Несмотря на то, что 60 процентов продаж «Норебо холдинг» приходится на зарубежные рынки, потребление внутри страны также выросло в связи с продуктовым эмбарго, отмечает Bloomberg.