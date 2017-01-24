Bloomberg: Из-за санкций в России появился новый долларовый миллиардер
Владелец рыбного холдинга «Норебо холдинг» Виталий Орлов пополнил список российских долларовых миллиардеров, составляемый Bloomberg.
Состояние Орлова, считают эксперты агентства, выросло, в числе прочего, благодаря санкциям, введенным в отношении России.
Несмотря на то, что 60 процентов продаж «Норебо холдинг» приходится на зарубежные рынки, потребление внутри страны также выросло в связи с продуктовым эмбарго, отмечает Bloomberg.
Орлов считает, что реальная стоимость его компании «гораздо скромнее» оценки в 1 миллиард долларов (англ.яз.).
«Норебо холдинг» контролирует 10 компаний, занимающихся рыбной ловлей на Севере и Дальнем Востоке России, включая «Карат», сообщают «Ведомости».
«Карат» — крупнейшая рыбодобывающая компания России с годовой выручкой в 500-600 миллионов долларов.
В целом команиям «Норебо» принадлежит 15 процентов квот на вылов минтая, трески и сельди.
Виталий Орлов стал единственным владельцем «Норебо» в июне 2016 года, выкупив 33 процента акций у шведа Магнуса Рота.