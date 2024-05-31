Белгород стал победителем всероссийского конкурса МЧС «Мой город — без опасностей», сообщила городская администрация 31 мая в своем телеграм-канале. Одним из первых внимание на это обратило издание The Insider.

Мэрия Белгорода распространила видео награждения. Судя по записи, награждение прошло 30 мая в рамках XV салона «Комплексная безопасность — 2024». Название конкурса звучит на видео, при этом в сообщении пресс-службы мэрии оно не упоминается. Белгород стал лучшим в номинации «Предупреждение ЧС», пишет издание «Белновости». Награду получил начальник городского управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Николай Лебедев.

Мэрия Белгорода в своем телеграм-канале сообщила о победе в конкурсе между двумя сообщениями о ракетной опасности в Белгородской области.

На сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, выступавшего координатором проекта, сказано, что цель конкурса — «оценка устойчивости муниципальных образований к ЧС… выявление лучших практик по обеспечению безопасности».

В мае 2021 года Белгород уже становился одним из 16 победителей конкурса «Мой город — без опасностей».

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Белгород и другие населенные пункты Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам, в которых власти и Минобороны РФ обвиняют украинские войска. Как отмечает The Insider, местные жители жаловались, что в Белгороде не хватает укрытий. По подсчетам «Верстки», за два года войны Белгородская область стала лидером по оттоку населения.

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