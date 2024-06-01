Bloomberg: G7 и ЕС готовят санкции против банков, которые используют российский аналог SWIFT

Представители стран G7 и Евросоюза обсуждают возможность введения ограничения против банков, которые используют российский аналог — Систему передачи финансовых сообщений Банка России ( ), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, обсуждения проходят в частном порядке в преддверии встречи G7 в Италии, на которой главы правительств стран-участниц намерены согласовать комплекс мер по «более эффективному обеспечению соблюдения санкций», введенных против РФ.

По словам источников, под новые ограничения могут попасть банки, которые используют СПФС для обхода санкций. В свою очередь Bloomberg отмечает, что с 2022-го по 2023 год использование российской системы возросло почти в три раза. СПФС используют иностранные банки в 20 странах, включая Китай, Белоруссию, Армению, Таджикистан и Казахстан.

В мае агентство писало, что Евросоюз рассматривает возможность введения запрета СПФС на своей территории в рамках 14-го пакета санкций. Однако источники утверждают, что несколько стран ЕС выступили против этой меры из-за опасений, что это повлияет на законные транзакции и навредит отношениям с третьими странами.

Российские банки отключили от системы SWIFT вскоре после начала войны в Украине. В марте 2023 года Банк России обязал российские кредитные организации использовать только отечественные сервисы и финансовую инфраструктуру при переводах средств внутри страны.

По состоянию на начало 2024 года к СПФС были подключены 557 банков и компаний из 20 стран.

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