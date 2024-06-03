Нидерланды разрешили Украине использовать обещанные истребители F-16 для ударов по целям в России

Американские истребители F-16, которые власти Нидерландов собираются передать в качестве военной помощи Украине, могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории России. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью Politico в ходе саммита «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

По словам Оллонгрен, Нидерланды не будут вводить ограничения как Бельгия, чей премьер-министр Александр де Кроо предупредил Киев о недопустимости полетов F-16 в российском воздушном пространстве.

«Мы применяем тот же принцип, что и при любой другой поставке вооружений: как только мы передаем их Украине, они сами их используют, — заявила министр. — Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, что означает, что они используют его для достижения тех военных целей, которые им необходимы для самообороны».

Нидерланды намерены передать Украине 24 истребителя. Также свои F-16 Киеву пообещали Дания, Норвегия и Бельгия. Первые истребители могут быть переданы уже в июне-июле. Всего, как ожидается, Украина получит около 45 самолетов.

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