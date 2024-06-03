США на саммите мира по Украине представит вице-президент Камала Харрис. Байден на конференцию не приедет

Вице-президент США Камала Харрис приедет 15 июня в швейцарский Люцерн, где пройдет саммит мира, организованный Украиной. Об этом сообщили в Белом доме.

«Вице-президент подчеркнет приверженность администрации поддержке усилий Украины по обеспечению справедливого и прочного мира, основанного на суверенитете и территориальной целостности Украины и принципах Устава ООН», — говорится в пресс-релизе.

Вместе с Харрис на саммит приедет советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Саммит, на котором планируется обсудить усилия стран по достижению мира в Украине, пройдет в Швейцарии 15–16 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, стороны планируют обсудить на встрече в том числе вопросы ядерной и продовольственной безопасности, а также обмена военнопленных по формуле «всех на всех». На саммит пригласили более 160 государств. Россия приглашения не получила.

Зеленский критиковал решение президента США Джо Байдена не приезжать на саммит. «Я считаю, что это не слишком сильное решение. Я считаю, что президент Байден нужен саммиту мира и нужен другим лидерам, которые смотрят на реакцию США. Его отсутствию только будет аплодировать Путин, причем стоя», — говорил украинский президент. По информации Bloomberg, Байден пропустит саммит из-за того, что он пересекается с его мероприятием по сбору средств на предвыборную кампанию, которое пройдет в Калифорнии.

Президент России Владимир Путин заявлял, что цель саммита — собрать «массовку» из стран, а затем объявить принятые резолюции коллективным решением и предъявить России «ультиматум». «Такого развития событий не будет», — отмечал он.

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